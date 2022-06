El Arsenal quiere a un jugador del Barça y no es un descarte, Xavi KO

Pasan los días y el F.C. Barcelona sigue padeciendo una economía en ruinas que no le está permitiendo hacer operaciones en el mercado de fichajes. Las ventas en Can Barça se antojan más que necesarias, aunque por ahora, de manera oficial, solo ha salido Philippe Coutinho. Bien es cierto que el mercado no se abre hasta el 1 de julio, pero si el conjunto azulgrana tuviera alguna salida cerrada ya lo habría anunciado, puesto que eso empezaría a tranquilizar a la afición.

Curiosamente, son los jugadores que no están en la rampa de salida los que están llamando la atención. Al conocido interés del Manchester United por Frenkie de Jong, con quien Xavi cuenta pero al que vendería por una buena oferta, hay que sumar ahora el del Arsenal por Memphis Depay.

Según el diario The Sun, el conjunto londinense tiene entre sus prioridades reforzar la defensa y el ataque. De la zona de arriba ha perdido a Alexandre Lacazette y dejó salir a Aubameyang en invierno, por lo que Mikel Arteta necesita incorporar al menos a un atacante. Dicho medio informa que el deseado por el técnico español es Depay, ya que cuenta con experiencia en la Premier League, debido a su estancia en Mánchester y a la polivalencia del futbolista, quien puede jugar en las tres posiciones de arriba, tanto de delantero centro como de extremo.

Un Depay que estos días está de actualidad con su rendimiento con la selección holandesa. El jugador del Barça suma 40 goles con su selección, igualando a Patrick Kluivert como tercer máximo goleador histórico gracias a los tantos anotados en el último partido de la UEFA Nations League. Ahora tiene a dos goles a Huntelaar y a 10 a Robin van Persie, por lo que todo hace pensar que Depay se convertirá en el máximo goleador de la selección de Países Bajos.

Lo cierto es que la temporada empezó muy bien para él en Barcelona, pero una lesión y la llegada de Ferran Torres y Aubameyang le restaron protagonismo. El neerlandés se encuentra en la misma situación que su compatriota De Jong. Aunque el club no lo esperaba y Xavi contaba con él, en el Barça estarían dispuestos a 'sacrificarle' si llegase una buena oferta, algo que Depay no vería tampoco con malos ojos.