El Athletic de Bilbao ni escucha la oferta del Barça y no habrá otro caso Nico Williams

Si hay algo en lo que el Athletic Club de Bilbao es excelente, es en su capacidad para sacar, de forma constante, jugadores de primer nivel de su cantera. En este sentido, el conjunto de los leones se ha acostumbrado a convertir en estrellas a sus jóvenes talentos. Ya pasó años atrás con nombres del calibre de Llorente, Javi Martínez y, en la actualidad, Nico Williams, Sancet y el último, Mikel Jaureguizar, que se ha convertido en la revelación de LaLiga y en uno de los jugadores de moda de la temporada en España.

En este sentido, el Barça, que no escatima a la hora de seguir a los jóvenes cracks del Athletic, ya hace meses que se fija en el desarrollo de un Jaureguizar que gusta mucho en la entidad blaugrana, donde consideran que el vasco es un jugador de mucho futuro y que puede ser más que interesante de cara a vestirlo de blaugrana en un futuro lo más cercano posible. Y es que, a pesar de que ya hay un pivote titular en De Jong, la falta de confianza en Casadó y el desarrollo lento de Bernal hacen que Jaureguizar sea una alternativa más que viable.

No habrá otro caso Nico Williams

Sin embargo, no parece que Mikel Jaureguizar se vaya a prestar a una situación tan controvertida como la que sucedió, en su momento, con Nico Williams. El navarro jugó mucho con la posibilidad de cambiar Bilbao por Barcelona y, si no lo hizo, fue por el miedo a que los culés no fueran capaces de garantizar su inscripción antes del final del mercado de verano. Una situación que no debería repetirse con Jaureguizar.

El mediocentro no es transferible para los de Bilbao, que ya le han colgado el cartel de intocable. Además, unos meses atrás ya fue el propio Jaureguizar el que se encargó de dar calabazas, por adelantado, a los culés: “Al Barça le diría que no”. Unas palabras que, a priori, cierran la puerta.

Así pues, a pesar de que el interés del Barça existe, la realidad es que parece muy complicado que Athletic de Bilbao y Jaureguizar vayan a cambiar de opinión en el corto plazo. Y es que las relaciones entre vascos y catalanes están en el peor momento desde hace muchos años.