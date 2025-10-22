El Atlético de Madrid ofrece un intercambio por Julián Álvarez: un titular, 30 millones y es culé

El Atlético de Madrid ha respondido a las peticiones del FC Barcelona por Julián Álvarez con una contraoferta que sitúa a un titular blaugrana en el Metropolitano. El técnico rojiblanco, Diego Simeone, ha puesto el nombre de Ferran Torres sobre la mesa como el jugador ideal para sellar el intercambio, desestimando la opción de incluir a Robert Lewandowski en la operación.

Ferran Torres es un jugador que el Cholo considera hecho a su medida. El Atlético busca un atacante intenso, trabajador, con capacidad para ir al espacio y, sobre todo, que garantice la finalización. El extremo español cumple con todos los requisitos de Simeone para el ataque rojiblanco, siendo una pieza que se adaptaría rápidamente a su estilo de juego.

Ferran Torres, 30 millones y el sueño de Laporta

La tasación de Ferran Torres por parte del FC Barcelona se mantiene en torno a los 60 millones de euros. Con esta valoración, el Atlético de Madrid solicita al Barça que el intercambio se complete con una compensación económica de 30 millones de euros para poder dejar salir a Julián Álvarez. Para el Barça, esta operación permitiría al club conseguir el delantero de élite que tanto desea.

Julián Álvarez es el sueño de Laporta, y esta fórmula de trueque, aunque costosa en talento y dinero, es la más viable para un club con las finanzas ajustadas. Habría que ver lo que piensa el conjunto culé de incluir a un titular como Ferran Torres en la operación, pero la posibilidad de tener al delantero argentino es un enorme aliciente.

El dilema del Barça: Sacrificar a un culé por un crack

La propuesta del Atlético deja al Barça en una encrucijada. Ferran Torres es un jugador culé, identificado con el club y con minutos en el equipo de Hansi Flick. Sacrificarlo por un delantero top como Julián Álvarez es un dilema deportivo que la directiva de Joan Laporta deberá resolver. El Atlético tiene claro que si no es Ferran, la operación no se concretará.

Así pues, el Atlético de Madrid ofrece al FC Barcelona un intercambio por Julián Álvarez que incluye a Ferran Torres y 30 millones de euros, un movimiento que podría llevar el sueño de Laporta al Camp Nou.