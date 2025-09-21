El Atlético de Madrid prepara el robo del año: la joya de 18 años del Real Madrid

El Atlético de Madrid ha puesto sus ojos en uno de los talentos más prometedores del Real Madrid. Se trata de Diego Aguado, central de 18 años que actualmente milita en el Real Madrid Castilla. Aunque todavía juega en el filial, Aguado ha destacado por su madurez y capacidad para liderar la defensa, algo poco común a su edad.

El joven central se ha ganado elogios en las categorías inferiores del Real Madrid por su anticipación a las jugadas y solidez en el uno contra uno. Además, su buena salida de balón le permite iniciar ataques desde la defensa, un valor añadido para cualquier equipo que busque seguridad y proyección a futuro. Según ha publicado Fichajes.net, estas cualidades lo convierten en un objetivo muy apetecible para clubes que quieran invertir en jóvenes con potencial.

Aguado combina físico, técnica y velocidad, y puede desempeñarse tanto de central como de lateral izquierdo. Su capacidad para leer el juego y anticiparse a situaciones de peligro lo hace versátil. No es de extrañar que varios equipos españoles lo tengan en su radar, pero el Atlético parece decidido a adelantarse.

Diego Aguado (18 | CB/LB) vs Wolverhampton (10/09/2025). pic.twitter.com/q5AKVClMTm — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 11, 2025

El seguimiento rojiblanco y su estrategia de futuro

El Atlético de Madrid ha estado observando a Aguado de cerca durante la última temporada. La dirección deportiva ve en él una incorporación estratégica. Su juventud y posibilidad de desarrollo a largo plazo encajan con la política del club de apostar por talentos nacionales que puedan crecer dentro del equipo.

Aunque todavía no hay negociaciones oficiales, el interés rojiblanco refleja la valoración que tienen sobre el jugador. Diego ha demostrado concentración, disciplina y madurez en el campo, factores que podrían facilitar su adaptación a un club de primer nivel. Su paso por el Real Madrid Juvenil le ha dado experiencia frente a rivales de calidad, preparándolo para dar el salto a LaLiga.

Incorporarlo no sería solo una apuesta de futuro, sino también un refuerzo táctico para la defensa del Atlético. Además, enviaría un mensaje claro al fútbol español: los jóvenes talentos tienen oportunidades de crecer en clubes de élite. Por ahora, Aguado sigue brillando en el Castilla, pero su destino podría cambiar pronto, consolidándose como una de las promesas más importantes del fútbol español.