El Atlético de Madrid ya tiene al sustituto de Rodrigo de Paul

El Atlético de Madrid sigue atento a los movimientos del mercado y ya está valorando opciones para reforzar su centro del campo. Uno de los nombres que ha vuelto a sonar con fuerza es el de Javi Guerra, la joven promesa del Valencia CF. La incertidumbre sobre el futuro de Rodrigo de Paul ha llevado a la dirección deportiva rojiblanca a reactivar su interés por el mediocampista español, quien ya estuvo cerca de fichar por el club en el pasado.

El futbolista argentino es una pieza clave en el esquema de Diego Simeone, pero su continuidad no está asegurada. A pesar de su buen rendimiento, el club rojiblanco debe hacer ajustes financieros y evaluar posibles ventas para equilibrar la plantilla. De Paul tiene mercado y su salida podría dejar espacio para una nueva incorporación que refuerce el mediocampo.

Ante esta situación, el Atlético ha vuelto a fijarse en Javi Guerra. El jugador del Valencia ha destacado por su inteligencia táctica, capacidad de recuperación y llegada al área, características que encajan perfectamente con el estilo de juego que busca el "Cholo". Su juventud y margen de mejora lo convierten en una apuesta atractiva para el club madrileño.

El interés del Atlético por Guerra no es nuevo. Ya en el pasado mercado de fichajes hubo acercamientos, aunque finalmente no se concretó su llegada. Sin embargo, la situación podría cambiar en los próximos meses, sobre todo si el Valencia se ve obligado a desprenderse de algunos jugadores debido a su situación económica.

Para el Atlético, incorporar a un futbolista con la proyección de Guerra supondría un movimiento estratégico. No solo reforzaría la plantilla con un jugador de futuro, sino que también permitiría a Simeone contar con más variantes en el centro del campo.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid have reached verbal agreement to sign Javi Guerra, all agreed with Valencia and player’s camp.



Atléti to proceed with Javi Guerra deal early next week if Conor Gallagher will not accept their proposal.



⏳ Chelsea & Atléti, still waiting for final answer. pic.twitter.com/FXy66J37sW