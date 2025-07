El Atlético de Madrid ya tiene al sustituto secreto de Rodrigo de Paul y nadie lo esperaba

El Atlético de Madrid está en plena operación para cubrir la inminente baja de uno de sus pilares en el centro del campo. La salida de Rodrigo de Paul parece cada vez más cercana, con el Inter Miami al acecho para hacerse con sus servicios. Ante esta realidad, el club rojiblanco no ha perdido tiempo y ya ha puesto la mira en un jugador que puede convertirse en la pieza clave del mediocampo colchonero.

Lo curioso es que el nombre del posible sustituto no es el que muchos esperaban. No se trata de una estrella rutilante ni un fichaje de última hora. Se trata de un jugador con experiencia, probado en una liga competitiva y que tiene todo el perfil que busca Diego Pablo Simeone para su equipo. Este mediocampista, de 26 años, ha demostrado ser un motor constante en el doble pivote de su actual equipo en la Bundesliga. Con contrato vigente hasta 2028, la operación no será fácil, pero las buenas relaciones entre las partes abren la puerta para que las negociaciones avancen. Según informa Fichajes.net, se trata de Exequiel Palacios, un futbolista argentino que milita en el Bayer Leverkusen y que ve con muy buenos ojos la posibilidad de dar el salto a LaLiga y a un proyecto con tanta personalidad como el del Atleti.

🧩 Exequiel Palacios suena como refuerzo para el Atleti.



Perfil físico, despliegue, ritmo… ¿pieza útil para el nuevo centro del campo de Simeone?



📎 Lo analiza @alexcristinoo en https://t.co/E7GLJl1wpR pic.twitter.com/bFJArNX7R8 — Atlético Stats (@atletico_stats_) July 12, 2025

Una apuesta segura con ADN argentino

Palacios no es un jugador de estadísticas explosivas, pero su trabajo silencioso y constante es justo lo que el Atlético necesita para mantener el equilibrio en el centro del campo. En la última temporada disputó 38 partidos con el Bayer Leverkusen, siendo fundamental en el esquema de Xabi Alonso y demostrando solidez y compromiso en cada partido. Más allá de sus números, el cuerpo técnico rojiblanco valora mucho su capacidad para adaptarse, su inteligencia táctica y, claro, el hecho de que preserve el ADN argentino en la sala de máquinas del Atlético.

Mientras tanto, la negociación con el Inter Miami por Rodrigo de Paul continúa, con la segunda oferta ya sobre la mesa. El Atleti busca al menos 15 millones de euros por el mediocampista, que finaliza contrato en 2026 y podría marcharse libre si no se decide la venta ahora. El tiempo corre y el mercado se mueve rápido, pero todo apunta a que la llegada de Palacios se confirmará en las próximas semanas. Una incorporación que, aunque inesperada para muchos, encaja perfectamente con la filosofía del club y el estilo de juego que Simeone exige.