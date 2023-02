El Barça agita el mercado con un titular de Simeone, la revelación del Mundial y el otro Endrick

Recientemente ha concluido enero, un mes en el que el FC Barcelona se ha desprendido de dos futbolistas, Héctor Bellerín y Memphis Depay, pero en el que la directiva no ha encontrado la fórmula para poder cerrar las incorporaciones sopesadas por Joan Laporta, Xavi Hernández y Mateu Alemany.

No obstante, el equipo está mostrando una imagen muy satisfactoria para los intereses del equipo y, por el momento, no parece que la ausencia de incorporaciones invernales vaya a pasar factura al conjunto catalán ya que, tras ganar la Supercopa de España, tiene a tiro alzarse con el título liguero. Aun así, la directiva culé no quiere descuidar la próxima venta de traspaso y, según un informe, de 90Min, ya hay tres futbolistas que cuentan con protagonismo en las oficinas del Camp Nou.

Yannick Carrasco

El futbolista belga apareció en la agenda del Barça el verano pasado y, con más énfasis, durante el postrero mes de enero también ha sonado para aterrizar en el club, intentando Laporta aprovechar la venta de Depay para concretar el aterrizaje del extremo de 29 años. No obstante, dado que el jugador es titular indiscutible para Simeone, el propio técnico argentino ha cerrado la puerta de salida a Carrasco, pero el tiempo dirá si el próximo verano logra retener el crack.

Vitor Roque

El delantero del Club Athletico Paranaense está considerado uno de los futbolistas más prometedores del fútbol brasileño y, al igual que Endrick, no tardará en dar el salto a un gigante europeo, estando la directiva culé a la caza del atacante debido a que Robert Lewandowski, ya con 34 años, necesitará una alternativa de garantías en la delantera... especialmente pensando en el futuro del proyecto.

Sofyan Amrabat

El centrocampista marroquí es otro de los jugadores que han estado a punto de aterrizar en el Camp Nou en enero, pero finalmente la Fiorentina cerró la puerta de salida al jugador de 26 años. Tras ser una de las grandes revelaciones del pasado Mundial de Qatar, el Barça ha puesto su mirada en él pensando también en las más que probables salidas de Sergio Busquets y Franck Kessié el próximo verano.