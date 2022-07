El Barça le desterró: Azpilicueta le sentencia y sigue el paso de Bale

El ex lateral derecho del Barcelona se encuentra libre tras comunicarle Xavi que no entraba en sus planes al considerar cubierta la posición con Dest, Sergi Roberto y la más que probable llegada de Azpilicueta. Así pues, tras los rumores que sitúan a Dani Alves en la liga mexicana, el jugador ha salido al paso haciendo un guiño a los hinchas de Pumas mediante un mensaje en sus redes sociales.

Todo empezó con las palabras de su mujer, Joana Sanz, poniendo fin a las informaciones que colocaban a su marido en México. Los aficionados comentaron una foto de ambos en Instagram donde se les veía brindando alegres con una copa, pues pensaron que se trataba del momento en el que tenían decidido jugar en el país azteca. Sin embargo, Joana, salió al paso con un rotundo “no inventen”, que hizo que las esperanzas decayeran entre los hinchas.

Es ahora cuando Dani Alves ha salido al paso en esta historia para matizar las palabras de su mujer con el siguiente mensaje que publicó en su perfil oficial de ‘Twitter’: "No sé qué pasará pero, solo dijo que no inventen… así que no jodan y viva México cabrones”, acompañado del emoticono de una cara sonriente. Todo ante la insistencia de los medios en que el brasileño no vendría para desilusión de los aficionados aztecas, que, de esta forma, vuelven a recobrar la ilusión de que Alves acaba fichando por Pumas.

El jugador de 39 años, seguiría así los pasos del ex madridista Gareth Bale, que decidió continuar su carrera en el mismo fútbol centroamericano donde lo haría el ex culé. Concretamente en el equipo de Los Ángeles FC de la MLS, donde también juega, precisamente, uno de los futbolistas más queridos en México, Carlos Vela. Futuro, cómo decimos, influenciado por la situación de Dani Alves de agente libre tras, al igual que el galés, no ser renovado por su club de cara a la próxima temporada. Hecho ante el cual, el que fuera campeón olímpico con su selección se ve obligado a buscar equipo para llegar con algo de rodaje al próximo Mundial de Catar.