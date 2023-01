El Barça manda un aviso: No a otro caso Ferran o Raphinha

No es ningún secreto que Bernardo Silva gusta mucho en Can Barça, el interior luso es un futbolista de una clase indiscutible y con ADN Barça. Xavi ya pidió su fichaje en verano, cuando las palancas permitían a los blaugranas moverse exitosamente en el mercado con fichajes como los de Raphinha o Koundé. Sin embargo, no fue posible llevarlo a Barcelona y todo apunta a que en invierno tampoco será el momento.

En declaraciones a Cadena SER, el presidente del Barça, Joan Laporta, advirtió que no pondrá en riesgo la economía del club para fichar al jugador del City: “No nos gastaremos 80 millones en el traspaso de Bernardo Silva”. La economía blaugrana no está para grandes movimientos y afrontar un gasto tan elevado es algo impensable hoy en día. Se acabaron los grandes gastos en jugadores de la Premier League como Raphinho o Ferran Torres.

Deportivamente, no hay ninguna duda sobre la calidad de Bernardo Silva, el luso es de los mejores interiores del mundo. Sin embargo, si hay alguna línea con calidad de sobra en el Barça, esa es la del centro del campo. Cubierta por excelentes jugadores como Busquets, Pedri, Gavi, De Jong o Kessié y con una gran promesa como lo es Pablo Torre. En este sentido, tendría mucho más sentido trabajar para la incorporación de otro perfil, por ejemplo, un lateral diestro.

Por su parte, Bernardo Silva sigue siendo pieza clave en el conjunto dirigido por Guardiola. El ex del Mónaco ha disputado el 80% de los minutos en Premier League, donde ya suma 2 goles y 5 asistencias y es clave para el éxito de su equipo.

Cabe resaltar, que Silva ya dejó caer en más de una ocasión que su futuro podría estar lejos del Etihad, unas declaraciones sorprendentes dada su importancia en el equipo y los éxitos que está cosechando de la mano de Guardiola, quien le dio las llaves del equipo, pasando de ser un extremo regateador a un interior básico para entender el juego del City.

Así pues, todo apunta a que ni Barça ni Bernardo Silva podrán juntar sus caminos en el corto plazo. Bien sea por las dificultades económicas de la entidad blaugrana o por la entendible negativa de los citizens a vender a un jugador fundamental para ellos.