El Barça no le quiere, Alves se harta: le tildan de rival del Camp Nou

Dani Alves ha negado las informaciones que le situaban en la órbita del Mallorca para la próxima temporada. El lateral brasileño, que no será renovado por el Barcelona, ha rebatido una información del Diario de Mallorca que le colocaba como rival del Camp Nou con el conjunto de Javier Aguirre. Con un escueto ‘tweet’: “mentira!! gracias!!” el jugador de 39 años rompía todo tipo de especulación sobre su hipotético futuro en el conjunto bermellón, siguiendo de esta manera con su búsqueda de equipo para el año que viene.



Alves tiene la prioridad de preparar el Mundial en una de las cinco grandes ligas. Su espíritu competitivo le hace pensar que habrá posibilidades de mayor caché que la del Mallorca, que pese a todo no hay que olvidar que seguirá en la liga Santander un año más. Así lo cree el propio jugador después de que el Barcelona le comunicara en el transcurso de la semana que no continuara vistiendo la camiseta blaugrana. Algo que no le influirá en el transcurso de una carrera que, sin duda, seguirá vigente.



Dani Alves recaló en el Barcelona por expreso deseo de Xavi, en el mercado invernal del curso anterior. El brasileño ha sido de la partida durante su estancia en el equipo, debido sobre todo a la falta de efectivos y a las dificultades del club blaugrana de acometer fichajes de gran calado. Su rendimiento aportó dentro de lo posible a que el equipo lograra terminar de forma digna la temporada. Sobre todo, después de un año que empezó de forma bastante mejorable cuando Ronald Koeman dirigía el equipo.



Ahora, Dani Alves, como decíamos, se centrará de lleno en el Mundial de Catar. Su tercera cita mundialista tras perderse la de 2018 por lesión. La cita mundialista es el único título que le falta en sus vitrinas después de lograr todos los posibles como futbolista tras adjudicarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Algo que le convierte en el jugador más laureado de la historia con 43 títulos que querrá seguir alargando con el nuevo desafío junto a su selección de alzarse con la copa del mundo.