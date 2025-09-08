El Barça da un giro inesperado con la decisión sobre Lewandowski

Tras varios partidos relegado a un papel secundario debido a problemas físicos, Robert Lewandowski (37 años) está listo para demostrar que todavía tiene mucho que aportar. El delantero polaco no se conforma con ser una alternativa. Su objetivo es volver a ser la primera opción en la punta de ataque del FC Barcelona.

Ferran Torres ha empezado la temporada con fuerza, dejando a Lewandowski con competencia directa. Sin embargo, el “Tiburón” no se da por vencido. Cada entrenamiento y cada partido son una oportunidad para ganarse la confianza de Hansi Flick. Lewy quiere demostrar que sigue siendo decisivo y que puede liderar la ofensiva culé.

La Champions es otra motivación. Tras las decepciones recientes, Lewandowski busca sacarse la espina y dejar huella en Europa. Sabe que esta temporada es clave para recuperar protagonismo. El polaco está decidido a luchar hasta el final por el papel que siempre ha deseado en el Barça.

El Barça y Lewandowski: un adiós anunciado

Aunque Lewandowski quiere quedarse, la realidad contractual es clara. Según el diario Sport, el delantero no renovará su contrato con el Barcelona. Su vínculo actual finaliza en junio de 2026, y tanto el club como el jugador parecen coincidir en que será el momento de poner punto final a esta etapa. Lewy llegó a la Ciudad Condal en julio de 2022, procedente del Bayern, con grandes expectativas. Durante cuatro años, ha dejado goles, récords y momentos inolvidables para la afición. Sin embargo, el club ya prepara su futuro sin él. La decisión del Barça es firme: no habrá ampliación de contrato.

Esto no significa que Lewandowski baje los brazos. Todo lo contrario: esta temporada será su última gran oportunidad para brillar con la camiseta blaugrana. El polaco quiere cerrar su etapa en el Barça con títulos y actuaciones que queden en la memoria de los aficionados.

El futuro de Lewandowski seguirá siendo tema de debate entre los aficionados. Algunos sueñan con que se quede, otros aceptan que su ciclo termina. Lo cierto es que cada partido de esta temporada será una declaración de intenciones. Lewandowski quiere dejar claro que, hasta el último minuto de su etapa en el Barça, seguirá siendo un jugador imparable y determinante.