El Barça mueve ficha por un lateral estrella, 30 millones y Ferran Torres en el intercambio

El FC Barcelona está centrado en reforzar su defensa para la próxima temporada, con una especial atención al lateral derecho. Aunque Gerard Martín ha cumplido con creces, las bajas de Koundé y Balde han dejado al equipo algo desprotegido en esa zona del campo. La dirección deportiva es consciente de que deben encontrar una solución a corto plazo.

Según informa El Nacional, el Barcelona ha puesto los ojos en Reece James, capitán del Chelsea, como uno de sus principales objetivos. El lateral inglés, de gran calidad defensiva y capacidad ofensiva, encaja perfectamente con el estilo de juego que pretende implementar Hansi Flick. Rápido, fuerte y con una gran capacidad para incorporarse al ataque, James se presenta como una pieza ideal para el esquema culé. Sin embargo, su precio se convierte en un obstáculo.

🚨 Barcelona are considering a move to sign Reece James, with Chelsea valuing the right-back at around £25M.



(Source: El Nacional) pic.twitter.com/XUZBCNpvFy