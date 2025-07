El Barça se lanza a por el fichaje del 'nuevo Vinícius' y ya prepara una oferta millonaria

El FC Barcelona ya trabaja sin descanso en la planificación de la próxima temporada. Hansi Flick lo tiene claro: necesita un extremo izquierdo. Ese perfil tan deseado es clave para su esquema. Pero antes, el club debe aligerar la plantilla. Salidas como la de Ansu Fati o Ferran Torres están sobre la mesa.

A pesar de la delicada situación económica, la dirección deportiva no se detiene. Ya lo demostró con la llegada de Roony Bardghji, una apuesta de futuro que ya se entrena con el primer equipo. Ahora, Deco tiene un nuevo objetivo en mente: Riquelme Felipe, la última joya brasileña que deslumbra en el Fluminense.

El Barça, que ha vivido una temporada brillante con la conquista de Supercopa, Copa y Liga, quiere reforzarse sin perder el rumbo. La cantera ha sido clave: Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín o Fort han dado un paso adelante. Pero para competir en Europa, el club sabe que necesita algo más. Y ese "algo" puede venir de Brasil.

Riquelme Felipe tiene solo 18 años, pero ya levanta pasiones en el fútbol sudamericano. Juega como extremo izquierdo, con desborde, velocidad y carácter. Deco le sigue de cerca y cree que puede ser el “nuevo Vinícius” del Barça. La comparación no es casualidad. El Madrid apostó fuerte por jóvenes como Vinicius, Rodrygo o Endrick, y los resultados están a la vista. El Barça quiere replicar esa fórmula. Con Riquelme, ve una oportunidad de oro.

