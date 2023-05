El Bernabéu estalla contra el gran error de Florentino: tiró más de 100M para desesperar al equipo

Cuando parecía que las cosas con Eden Hazard ya no podían ir a peor, el partido que ha jugado el Real Madrid contra el Getafe ha sido la gota que colma el vaso. El belga tuvo una nueva oportunidad para dar un paso adelante y demostrar que sigue contando con esa gran calidad que le valió para fichar por el Real Madrid. Sin embargo, lejos de esto, Hazard se quedó en nada y acabó sustituido y dejando al Santiago Bernabéu más enfadado si cabe con su pésimo rendimiento.

Hacía ya tres meses que el ex del Chelsea no era titular en un partido del Real Madrid, de modo que se supondría que estaba deseoso de demostrar que sigue siendo un jugador útil para Ancelotti y que el italiano se equivoca contando con él, pero nada más lejos de la realidad, Hazard pasó de puntillas por el encuentro desesperando a todo el mundo y dejando claro que si no juega no es por una manía de Ancelotti, sino porque no le da para competir a un nivel alto.

El belga llegó al Real Madrid a cambio de más de 100 millones de euros para ser el gran líder el Real Madrid post Cristiano Ronaldo, pero lejos de ser él, han sido Benzema y Vinicius los que han tomado las riendas del equipo, ya que, desde su aterrizaje en Madrid, solamente ha jugado 75 partidos en los que ha marcado 7 goles y repartido 12 asistencias, numeros vergonzosos para alguien de su calidad.

Como ya contamos en Don Balón, Hazard no tiene la más mínima intención de abandonar Chamartín en el próximo mercado de verano y apunta a ser un gran problema a nivel salarial, ya que llegó como una estrella cobrando como tal, pese a que su rendimiento no es ni el de un canterano de 15 años.

Así pues, la decepción es mayúscula en el Santiago Bernabéu, que recibió a Eden Hazard llenando el feudo blanco, pero que tras unos años de pesadilla ha acabado pitando al belga a cada ocasión que ha tenido, ya que en Madrid están hartos de un jugador que parece que se ríe del hecho de jugar en el conjunto blanco.