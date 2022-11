El elegido de Laporta y Alemany por Busquets, en junio: precio de risa

Cuando el río suena, agua lleva, y aunque el agente del Jorginho ha querido salir al paso de las informaciones que sitúan al jugador del Chelsea cerca del FC Barcelona y de unas negociaciones en marcha con Mateu Alemany, lo cierto es que otras tantas fuentes certifican que los problemas en su renovación con la entidad de Stamford Bridge han llevado al jugador a pensar en otras opciones de futuro, en el mercado de fichajes, fuera de Londres, siendo la culé una que le entusiasma.

Sí, es cierto que Jorginho no haría ascos a quedarse en la capital de Inglaterra, en su actual club, de hecho, una de sus opciones más importantes a día de hoy es tratar de renovar con el Chelsea, con más motivo debido a las pocas posibilidades que existen ya de que N’Golo Kanté renueve con los blues. Pero eso no quita que existen otras posibilidades en su mente y la de Barcelona es una de las que más le gustan.

Como sustituto natural de Sergio Busquets en can Barça encaja, por lo que en ese sentido y a nivel deportivo, Xavi no se opondría a este fichaje, pero es que además interesa especialmente en el Camp Nou su situación contractual, que sitúa al italo-brasileño sin contrato más allá de junio de 2023, con una edad considerable y con una gran experiencia y madurez al más alto nivel, donde entre sus más inmediatos logros está el haber sido azote del Real Madrid en la Champions 2021. Además, Jorginho será de esos jugadores de la élite del fútbol que ahorrará fuerzas en el Mundial de Qatar, ya que Italia no estará en la cita de citas.

¿Fácil? ¿Hecho? Para nada, ni será sencillo ni el Barcelona lo tiene ni mucho menos certificado de cara a futuras ventanas de transferencias, pero al menos Laporta, Alemany y Busquets ya saben que si se dan las circunstancias, el capitán se echa a un lado y el Chelsea y Jorginho no llegan a un acuerdo, la operación tomará un impulso radical. En este sentido, hay mucho adelantado sabiendo del interés culé y de la aceptación de Jorginho: si a las dos partes les cuadra -como decimos, llegado el caso-, todo irá rodado si las circunstancias acompañan. En tal caso, Jorginho llegará en junio de 2023 como gran recambio de Busquets. Desde luego, gustar, gusta mucho en can Barça.