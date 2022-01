El extraño plan B de Laporta al no de Haaland para ser el nuevo líder

En el Fútbol Club Barcelona ahora toda la atención se centra en las salidas, ya que los últimos fichajes del club están condicionados a las cesiones y las ventas de algunos cracks azulgranas. Sin ellas no podrán inscribir, por ejemplo, al nuevo y flamante fichaje de Laporta: Ferran Torres.

Pero además de ello, el club ya está pensando y trabajando de cara al mercado del próximo verano. Ante la nueva realidad de Erling Haaland, que apunta cada vez más al Real Madrid, Joan Laporta está pensando en un plan B con el que contra atacar para volver a ilusionar a una afición que está muy necesitada de buenas noticias tras unos años realmente malos en cuanto a escándalos económicos y deportivos.

De ahí que desde Inglaterra, y particularmente desde The Sun se haya lanzado la noticia de que el Barecelona está meditando seriamente ir a por el mediocentro ofensivo portugués Bruno Fernandes. El actual jugador del Manchester United no está rindiendo al nivel de su primer año y medio en el club, y esto ha hecho que cojan fuerza algunas críticas hacia su persona por parte de la hinchada de Old Trafford.

Con todo y con eso el 18 de los ‘red devils’ acumula ya esta temporada 5 goles y 9 asistencias, (6 de ellas en la Champions League) lo que le sitúa como uno de los pesos pesados de su equipo y que impide que su precio baje mucho de los 90 millones de euros en los que está ahora mismo valorado. Además el United pagó por él 63 millones al Sporting de Portugal hace justo dos años, por lo que parece complicado que el precio de venta, en caso de darse, baje de esos 90 millones mencionados.

Si Laporta se decide finalmente a ir a por Bruno estaría apostando por un jugador cuya posición parece estar bien cubierta en el club con la llegada de los nuevos jóvenes como Nico y Gavi y que poco o nada tiene que ver con la del plan A, Erling Haaland, que no deja de ser un delantero de área. Extraño plan B pero todo es posible en este Barcelona.