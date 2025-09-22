El Girona pone fecha límite a Míchel: “el peor de la LaLiga”

El Girona va de mal en peor, el conjunto catalán sigue siendo incapaz de levantar cabeza y la derrota contra el Levante ha sido el momento de tocar fondo para los de Míchel. Una derrota por cuatro goles contra un equipo recién ascendido es un tropiezo que no se podían permitir y que ha hecho que los de Girona comiencen a asumir que este año va a tocar sufrir mucho si lo que quieren es mantener la categoría. En este sentido, desde la dirección deportiva del club ya le habrían comunicado a Míchel que va contra reloj para dar un cambio radical al rumbo que ha tomado el equipo.

Míchel no es ajeno a las críticas

La realidad es que el pobre rendimiento del Girona ha hecho que no haya ni un solo aficionado que esté contento con lo que está pasando dentro del club. Los fichajes han dejado mucho que desear y hasta el propio Míchel ha disparado contra su plantilla. En un intento para tocar el ego y hacer reaccionar a los suyos, aseguró que son “el peor equipo de la categoría”. Una afirmación sumamente impactante.

Además, más allá de señalar a sus jugadores, Míchel se describió como responsable del mal juego del equipo, llegando a decir que es el peor de LaLiga, una afirmación que en la directiva del Girona no quieren asumir, aunque saben que si no hay una reacción en un periodo de tiempo prudencial van a tener que actuar, ya que el equipo necesita comenzar a sumar puntos para poder luchar por la permanencia. Especialmente si tenemos en cuenta el buen inicio de los equipos recién ascendidos.

El siguiente parón: límite para Míchel

De este modo, según revelan medios cercanos, la directiva del Girona ya le habría comunicado a Míchel que, si el equipo no comienza a mostrar síntomas positivos en el siguiente parón de selecciones, van a tener que comenzar a trabajar en el fichaje de un recambio. Los jugadores ya no creen en el discurso del técnico madrileño y eso puede obligar a tomar decisiones duras.

Así pues, la dolorosa derrota ante el Levante ha hecho que desde la cúpula del Girona hayan tenido que dar un toque de atención a Míchel y advertirlo de que podrían verse obligados a buscar un entrenador de recambio.