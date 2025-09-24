El Girona ya ha llamado al Celta para conocer su situación par el mercado de enero

Lo que debía ser una nueva oportunidad de oro en la Liga española se ha convertido en una auténtica pesadilla para Ferran Jutglà. El delantero catalán aterrizó en el Celta de Vigo con la ilusión de consolidarse como un nueve de garantías, pero lo cierto es que su inicio no ha podido ser más decepcionante. No ve portería, no consigue transmitir peligro y su entrenador, Claudio Giráldez, empieza a perder la paciencia con él.

Y es que la diferencia entre Borja Iglesias y Jutglà ha quedado muy clara desde el principio. Mientras el gallego aporta trabajo, experiencia y gol, el ex del Barça está completamente atascado. Ha perdido la titularidad y los pocos minutos que recibe no son suficientes para revertir la situación. El problema es que tampoco transmite que pueda recuperar el sitio, y eso ha hecho que el técnico comience a dejar de confiar en él.

La opción del Girona aparece en el horizonte

La realidad es que Jutglà pierde confianza a pasos agigantados. Ni él mismo se siente cómodo en el césped y sus gestos de frustración son cada vez más evidentes. Tanto el club como el propio jugador empiezan a pensar que lo mejor sería una salida en enero antes de que la situación se enquiste más de la cuenta. En ese sentido, el Girona aparece como un destino perfecto para el delantero catalán. El equipo de Míchel está en plena dinámica positiva y su fútbol ofensivo podría encajar mucho mejor con las características del canterano blaugrana.

El problema es que en Vigo ya dan por hecho que la titularidad está perdida y que Jutglà no tendrá muchas oportunidades más en lo que resta de año. Claudio Giráldez prefiere apostar por Borja Iglesias y otros perfiles, mientras que Jutglà se ha quedado relegado a un papel casi testimonial que no esperaba cuando firmó su contrato.

Así pues, el futuro del delantero apunta a estar lejos de Balaídos. La experiencia en Vigo no ha salido como él esperaba y cada vez parece más claro que el mercado de invierno será determinante. Si el Girona u otro club de Primera mueve ficha, Ferran Jutglà podría tener la salida que necesita para volver a recuperar confianza y sentirse importante de nuevo.