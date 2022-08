El gran bofetón de Florentino al Barça: Vinicius humilla a Lewandowski

El fichaje de Robert Lewandowski por el Fútbol Club Barcelona es una de las grandes operaciones de este mercado de fichajes. Durante semanas se tensó la cuerda entre el jugador y el Bayern de Múnich con el objetivo único del delantero de salir de la que había sido su casa durante tantos años, y al final terminó saliéndose con la suya porque ya es jugador culé a todos los efectos desde hace unos días. Sin embargo, el elevado coste económico de esta operación, unida a la excesiva veteranía del polaco han puesto en tela de juicio esta decisión y comparándola con otros casos se hace más sangrante.

Joan Laporta tenía entre ceja y ceja al ex del Bayern de Múnich. Su contrastada calidad y sus increíbles números goleadores durante tantos años dejan fuera de toda duda el rendimiento que puede dar Lewandowski en el Barça. Sin embargo, su andadura no ha arrancado como a él le gustaría y está dejando ciertas dudas en esta pretemporada ya que todavía no sabe lo que es marcar un gol con su nueva camiseta. El Barcelona desembolsó, en plena crisis económica y teniendo que hipotecar su futuro como consecuencia de las palancas financieras que está activando, la nada despreciable cifra de 45 millones de euros por un jugador que pronto cumplirá 34 años y que se encuentra en los últimos años de su carrera deportiva.

Estos 45 millones de euros son, curiosamente, los mismos que en su día pagó el Real Madrid por Vinicius al Flamengo. En aquel verano de 2018 Florentino Pérez tomó las riendas de una operación muy arriesgada por un jugador con la mayoría de edad recién cumplida pero en el que confiaba con los ojos cerrados. Por eso, puso los 45 kilos sobre la mesa y se llevó al habilidoso extremo al Santiago Bernabéu.

Ahora, el tiempo le ha dado la razón al Real Madrid con esta delicada apuesta porque Vinicius es ya uno de los jugadores más cotizados del planeta, e incluso Al-Khelaïfi se lo quiso llevar para el París Saint Germain. Por eso, ya se comparan los dos fichajes y se duda de la rentabilidad del de Lewandowski mientras que se alaba la que va a tener durante años la operación de Vinicius.