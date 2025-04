El jugador del Real Madrid ha comunicado que se irá si Ancelotti continúa como entrenador

La reciente derrota del Real Madrid frente al Valencia ha dejado en evidencia los problemas estructurales que el equipo ha arrastrado desde el inicio de la temporada. Uno de los aspectos que más preocupa es la defensa, especialmente el costado izquierdo, donde Fran García no ha logrado consolidarse como titular indiscutible. A pesar de haber regresado al club procedente del Rayo Vallecano, el lateral izquierdo no ha podido encontrar su lugar en el esquema de Carlo Ancelotti. Aunque ha mostrado esfuerzo y buena disposición, su rendimiento ha sido cuestionado tanto por el cuerpo técnico como por los aficionados, que no perdonan los errores en el Santiago Bernabéu.

A día de hoy, Fran García ha jugado poco más de la mitad de los partidos oficiales de esta temporada, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro. En el club, se especula sobre la posible salida del jugador, especialmente si la situación no mejora. Equipos como la Juventus, el Benfica e incluso el Bournemouth de la Premier League han mostrado interés en el lateral. Con una cifra de salida que podría rondar entre los 20 y 25 millones de euros, el Real Madrid no vería con malos ojos su venta, sobre todo si busca hacer caja para reforzar otras zonas de la plantilla.

El futuro del jugador y la figura de Ancelotti

Uno de los factores clave que podría definir el futuro de Fran García en el club es la permanencia de Carlo Ancelotti como entrenador. Según informaciones de DefensaCentral, el lateral está considerando seriamente cambiar de aires si el técnico italiano sigue al mando. La relación entre jugador y entrenador no ha sido la mejor, lo que ha llevado a Fran a pensar que un nuevo entorno podría ser más beneficioso para su carrera.

Además, la llegada de jugadores como Alexander-Arnold para reforzar la banda derecha o el regreso de canteranos como Miguel Gutiérrez complican aún más la situación de Fran García. Si el Real Madrid opta por fortalecer la defensa, podría verse obligado a liberar espacio y buscar nuevas oportunidades para el lateral. Por otro lado, un cambio de entrenador podría ser el factor determinante. Si Xabi Alonso asume el cargo, como se rumorea, podría ser una oportunidad para que Fran García retome su camino en el club, ya que el exjugador del Real Madrid ya había solicitado su fichaje durante su etapa en el Bayer Leverkusen. El verano se perfila como el periodo decisivo para el futuro de Fran García.