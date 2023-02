El límite de Florentino Pérez con Carlo Ancelotti es ya muy estrecho: esta es su línea roja

El Real Madrid está en un punto crítico de la temporada, habiendo perdido la Supercopa de España -que por el rival que se la hizo perder, el Barça, y la forma, contrarresta la Supercopa de Europa de principio de temporada-, a 8 complicadísimos puntos en LaLiga con respecto a los culés y emparejado precisamente con el Barça en la Copa del Rey. Por eso el límite de Florentino Pérez con Carlo Ancelotti ya es muy fino.

No hace falta incidir ni recordar demasiado en que el actual míster del Madrid no era el que quería el presidente, condición que conviene tener en cuenta a la hora de pensar en el futuro del banquillo blanco, pero lo que sí está claro es que el mandatario -ya sabemos, de gatillo fácil en lo concerniente a los fracasos- ya está señalando al míster, al que ha puesto unos mínimos sin los cuales no es posible su candidatura para dirigir el equipo en la 23/24.

Y estos no pasan por el Mundial de Clubes, al menos no en el sentido positivo; que es algo así como decir que la obligación del Madrid es ganar el torneo que arranca hoy, pero no es una competición que salve a un entrenador. Ni mucho menos. LaLiga podría serlo, pero está muy difícil, no imposible, pero bastante complicada. Siendo pragmáticos, la Copa del Rey y la Champions League son ahora las metas. Veremos cuál salvaría al míster.

Ganar tres títulos esta temporada -Supercopa europea, Copa del Rey y Mundial de Clubs- no es una renta menor para una campaña, sin embargo si esto ocurriera, el Madrid elimina al Barça en el torneo del KO y no puede alzar ni LaLiga y la Champions, dependerá mucho de cómo caíga en estas dos últimas. Lo que sí está claro es que lo único que salva a Carletto es la Liga de Campeones: con ella, se sentará en la 23/24, de lo contrario tiene muchas posibilidades de salir. Y eso ya lo sabe el italiano. El envite del Madrid, por otro lado, no debería sorprenderlo.