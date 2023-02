El Madrid en jaque con la renovación de un intocable de Ancelotti: se acerca el fin de una era

Se acerca el final de una era legendaria en el Real Madrid, el mítico centro del campo formado por Kroos y Modric parece que está viviendo sus últimos días en Chamartín, algo que seguro marcará un antes y un después en la entidad blanca. Tras la marcha de Casemiro al Manchester United, ahora podría ser Toni Kroos el que acabe dejando la capital de España a final de temporada.

Al finalizar la final del Mundial de Clubes, el ya legendario interior alemán fue preguntado sobre su continuidad en la entidad blanca, pregunta a la cual respondió con ambigüedad: “Estoy pensándolo. No va a durar muchos meses tomar una decisión. Hay una relación entre el club y nosotros en la que nadie hace tonterías, estoy tranquilo”.

La edad pasa factura a todos y mientras que su inteligencia y su infalible habilidad para el pase siguen intactas, la poca capacidad de realizar esfuerzos físicos pasa factura a un Kroos que sufre en los partidos de ida y vuelta donde no puede gobernar la medular y el ritmo del juego. Es por ello no es raro ver a Ancelotti apostar por perfiles como el de Camavinga, Ceballos o Valverde para ocupar la demarcación del alemán, pues los jóvenes sí que son capaces de realizar las transiciones con velocidad pese a no tener la calidad de Kroos.

Los datos nos muestran que la participación del alemán en la presente temporada no ha sido tan alta como en otras campañas, donde era un intocable para sus entrenadores. Este año ha jugado menos del 70% de los minutos en liga. Una cifra que aunque sigue siendo muy alta no llega a los niveles de otras temporadas. Pese a todo, es evidente que Kroos es un jugador esencial para un Ancelotti que notaría mucho la pérdida de su brújula.

Así pues, se acerca un cambio de ciclo en el centro del campo del Real Madrid, la edad no perdona y jugadores tan veteranos como Modric y Kroos necesitan dar paso a jóvenes de gran calidad como Camavinga, Ceballos, Tchouameni o Valverde. Afortunadamente para el Madrid, dada la calidad de sus jugadores, parece que la transición en la medular será sencilla.