El Madrid le venderá y Florentino informa: “Carletto, se va gratis”

Cinco días restan de mercado y el Real Madrid únicamente tiene una operación urgente en mente, amén de que Marco Asensio también podría dejar el club. No obstante, que el mallorquín se quede en el equipo no es tan preocupante como que sí lo haga Mariano Díaz, un futbolista que no cuenta para Carlo Ancelotti y que recibe un salario que dista enormemente, ya no solo de compensar sus méritos deportivos en Concha Espina, sino de facilitar su salida del club.

Florentino Pérez ha intentado de forma continua a lo largo del verano desprenderse del delantero dominicano por imposición directa de ‘Carletto’, quien apenas le brindó minutos la pasada campaña, pero los casi 5 millones que recibe por campaña Mariano han sido determinantes para trabar cualquier operación.

Los equipos que, con mayor o menor intensidad, han mostrado interés en el jugador formado en La Fábrica solamente estaban dispuestos a negociar su traspaso siempre y cuando el delantero aceptase una rebaja salarial, algo que este ha desechado de forma tajante.

Todo parecía abocado hace unos días a que Mariano cumpliese su contrato en Madrid, el cual acaba el próximo 30 de junio de 2023, pero Florentino parece haber tomado una decisión inesperada para evitar que esto suceda y, por ende, ahorrar unos 10 millones en relación a su salario y los impuestos del mismo: dejar que se marche gratis.

Así lo ha recogido 90min en uno de sus últimos comunicados, el cual supone un gran motivo de alegría tanto para el madridismo, quien ha manifestado su disconformidad con el rendimiento de Mariano en multitud de ocasiones, para ‘Carletto’, quien no cuenta con él, y para los equipos que está a la caza de un delantero low-cost, que tienen aquí su oportunidad de oro.

Eso sí, aunque Mariano se viene mostrando en los últimos días más predispuesto a abandonar el Real Madrid, club que le considera a día de hoy una carga, también tiene dos condiciones para poder concretar un acuerdo con otro club: aparte de que su salario no se vea afectado de forma desmesurada, que algún equipo de LaLiga le abra las puertas.