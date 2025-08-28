El Newcastle también quiere a Fermín y supera al Chelsea con cifras de locura

El FC Barcelona vuelve a estar en el centro de un culebrón de mercado. Esta vez, el protagonista es Fermín López, mediocampista onubense que ha despertado el interés de varios gigantes europeos. Tras el acercamiento inicial del Chelsea, que ofreció 50 millones más variables, el club inglés parece quedarse corto frente a la última propuesta de Newcastle.

El Barça, consciente del valor de Fermín, había tasado al jugador en 90 millones de euros, muy por encima de la oferta de los blues. Rafa Yuste, vicepresidente del club, dejó claro su mensaje: “Fermín tiene contrato, estamos contentos con él y seguirá en el club”. Aun así, el futbolista escucha atentamente las oportunidades que llegan desde Inglaterra. Para el Chelsea, Fermín es visto como un refuerzo estratégico que podría liderar su mediocampo, y no se descarta que intenten mejorar la oferta en los próximos días, según apunta Fichajes.net.

Newcastle entra en escena con una oferta millonaria

Mientras tanto, el Newcastle United ha decidido subir la apuesta. Los magpies estarían preparando un desembolso cercano a los 100 millones de euros por Fermín, superando no solo al Chelsea, sino también las expectativas del Barça. La intención del club inglés es clara: construir un mediocampo de élite junto a Sandro Tonali y Bruno Guimarães para competir al máximo nivel en Premier League y Champions League. Así ha dado el bombazo Jose Alvarez en el Chiringuito.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ¡EL NEWCASTLE, A POR FERMÍN!



💰 Estarían dispuestos a pagar 100M de euros al Barça y a cuadriplicar el sueldo al jugador.



⚔️ El Tottenham también se suma a la carrera por su fichaje.



Eddie Howe, entrenador del Newcastle, considera que Fermín encaja a la perfección en su esquema. Su capacidad de llegada, despliegue físico y olfato goleador podrían convertirlo en un titular indiscutible. Además, la reciente llegada de Nick Woltemade refuerza la idea de un proyecto sólido a largo plazo. Desde Inglaterra aseguran que el Newcastle está dispuesto a romper récords para hacerse con el jugador, lo que podría obligar al Barça a replantearse su postura. De concretarse la venta, el club culé obtendría un ingreso vital para equilibrar cuentas, inscribir nuevos jugadores bajo la norma 1:1 y reducir deuda, aunque la directiva mantiene que Fermín solo saldría ante una oferta imposible de rechazar.

La batalla por Fermín López promete ser uno de los movimientos más sonados del mercado veraniego. Chelsea observa, Newcastle ataca y el Barça, firme, evalúa cada cifra que podría marcar un antes y un después en su planificación deportiva.