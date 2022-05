El niño maravilla de La Masía y suplente con Xavi dirá adiós al Barça

Riqui Puig es uno de los jugadores señalados para abandonar la Ciudad Condal el próximo verano. El canterano de La Masía dio el salto a la primera plantilla del Barça generando unas expectativas muy altas, pero su rendimiento sobre el terreno de juego no ha sido el esperado. Es cierto que el canterano no ha gozado de muchas oportunidades para demostrar su potencial, pero aun así sus prestaciones han sido muy poco convincentes en las últimas temporadas.

Es más, con Xavi Hernández apenas ha tenido protagonismo esta campaña a pesar de que otros centrocampistas del equipo como Busquets o Frenkie de Jong han atravesado fases de muchas dudas a nivel personal. Este último, incluso, podría acompañar al joven jugador de 22 años fuera del equipo el próximo verano.

Ahora, aunque Puig siempre ha manifestado su deseo de triunfar con la elástica blaugrana y pelear por su sueño de forma progresiva, se antoja complicado que pueda cumplir con ello. Xavi seguirá siendo el técnico del equipo la próxima temporada y, atendiendo al poco minutaje acaparado por el canterano desde que llegó al equipo el de Terrassa, nada invita a pensar que su rol cambiará en la 22/23.

Además, Joan Laporta es consciente de que varios futbolistas de la plantilla deberán dejar su hueco, ya no solo para permitir la llegada de otros jugadores, sino para refrescar unas arcas que no se encuentran en su momento de esplendor. A colación de esto, y a pesar de que Riqui Puig apenas ha intervenido en los últimos cursos, el futbolista cuenta con varios pretendientes dentro las mejores ligas europeas dispuestos a presentar una oferta por él y convertirse en ese aliado del presidente culé para cerrar una de las ventas más necesarias y deseadas de la directiva: AS Mónaco, Leipzig y Real Betis Balompié son los equipos que han mostrado más interés en el jugador durante la temporada.

Eso sí, aunque a priori llegar a un acuerdo con alguno de estos tres clubs se presenta sencillo dada la necesidad del Barça de vender al jugador, primero Laporta deberá lidiar con el factor económico ya que tasar el precio de salida de Puig por encima de los 10 millones podría echar para atrás alguno de sus pretendientes, o incluso a todos.