El “no” más demoledor a Mbappé, con otro top mundial al Bernabéu que deja temblando a Joselu

La noticia de la semana, o una de las más importantes, en términos futbolísticos es que el Real Madrid no se plantea presentar una oferta a Kylian Mbappé una vez haya vencido su vínculo con el PSG en 2024 para intentar cerra su llegada al Santiago Bernabéu.

Esto, como es evidente, ha dejado boquiabiertos a muchos aficionados merengues ya que, ausencia de un delantero top mundial, apremia la urgencia por atar un goleador y ese fin de contrato de Mbappé con la parroquia gala se postulaba como una oportunidad de lujo para finiquitar esta necesidad.

No obstante, a pesar que los números del francés están siendo muy destacados en el Parque de los Príncipes, 12 goles en 14 partidos, y de que todavía restan muchos meses para que concluya la campaña, el Real Madrid emitió un comunicado a mitad de semana que supone un viraje demoledor en el futuro del delantero, algo que sin duda supone la mejor de las noticias para Nasser Al-Khelaïfi ya que, sin los blancos fuera de la puja, tendrá muchas más facilidades para retener al ariete parisino.

En tal caso, que Mbappé no sea el delantero elegido por el Real Madrid para la temporada 24/25 no quiere decir que Joselu Mato no vaya a tener una durísima competencia para ser la referencia blanca. Aún por ejecutarse la opción de compra del delantero español, quien se encuentra actualmente cedido por el Espanyol, Florentino Pérez y Juni Calafat parecen tener una idea muy definida de quien debe ser el galáctico que refuerce el proyecto merengue el próximo verano: Erling Haaland.

Sí, cuesta creer que el Manchester City accederá a negociar la venta de su gran estrella, y más si es a un rival directo en la pelea por la Champions como el Real Madrid, pero son múltiples los motivos que invitan a pensar que el Real Madrid realizará una poderosa ofensiva para cerrar el fichaje de Haaland en 2024.

Ya Rafaela Pimienta, agente del jugador, se dejó ver por el Santiago Bernabéu en el último encuentro de Champions celebrado en el feudo blanco y, además, el crack se guardó un arma en su contrato con los skyblues y que, en 2024, le permite negociar con cualquier club si así lo desea el noruego, aunque a decir verdad su situación en Manchester es de lo más apacible.