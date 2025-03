El nombre de Nico Williams vuelve a sonar en el Barça y Lamine Yamal sonríe

El nombre de Nico Williams vuelve a estar en boca de todos. El extremo del Athletic Club se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del próximo mercado de fichajes, y el FC Barcelona lo tiene en su lista de prioridades. Ya el pasado verano intentaron ficharlo, pero su renovación con el equipo bilbaíno frustró la operación. Ahora, la historia podría cambiar, según avanza Fichajes.net.

A pesar de su compromiso con el Athletic, el atractivo de jugar en el Camp Nou y formar parte de un proyecto que apuesta por jóvenes talentos podría ser clave. Hansi Flick quiere un jugador desequilibrante por banda, y Nico encaja a la perfección en ese perfil. Su velocidad, regate y capacidad para romper defensas lo hacen una opción ideal para reforzar el ataque blaugrana.

La operación, sin embargo, no será sencilla. Su contrato tiene una cláusula de rescisión elevada, y el Barça sigue lidiando con problemas financieros. Pero en el club confían en encontrar una fórmula que haga viable el fichaje. Todo dependerá de la voluntad del jugador y de las negociaciones con el Athletic.

🎙️| Nico Williams on why he didn’t join Barça last summer: “Athletic is my family. The bond we have within the club is incredible”.



“I don’t think I’d find this atmosphere anywhere else. At that moment, I made the decision that felt right, and I’m very happy with it”. pic.twitter.com/YT6DMlpdlB