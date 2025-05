El nuevo fichaje del Barça se podría llevar mal con Lamine Yamal

El Barça ha dado un paso importante en la búsqueda de su delantero del futuro. Neyser Villarreal, joven promesa colombiana de solo 20 años, está en la agenda del club como candidato para liderar la delantera una vez que Lewandowski se retire o reduzca protagonismo. Villarreal destaca por su capacidad goleadora y su gran proyección, y el club lleva siguiéndolo desde sus actuaciones en el Suramericano Sub’20.

Mientras tanto, Lamine Yamal, la joven joya de 17 años que ya es una pieza clave en el Barça, sigue brillando en ataque. Con su velocidad, técnica y olfato goleador, se ha ganado un lugar importante en el once de Flick. Sin embargo, la llegada de Villarreal podría abrir un escenario de competencia directa por minutos y protagonismo.

Barcelona are targeting Colombia’s rising star Neyser Villarreal. 🇨🇴🔵🔴



The 20-year-old Millonarios striker won the Golden Boot at the South American U-20 Championship and has rejected a contract extension. Barça are eyeing a cut-price move before his deal expires… pic.twitter.com/gL7NmJ5Atr