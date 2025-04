El once del Atlético de Madrid ante el Barça sorprende, Simeone lo deja en el banquillo

La vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona llega en un momento clave para ambos equipos. Este miércoles, a las 21:30, el Metropolitano será el escenario de una batalla que promete ser otra joya de la temporada. En la ida, el partido terminó en un empate 4-4, lo que deja todo abierto para el encuentro decisivo. Los rojiblancos, con su mirada puesta en la Copa del Rey como única oportunidad de título, sorprenderán con su alineación.

El Atlético apuesta por cambios inesperados

Diego Simeone ha dejado claro que no hay nada garantizado en su once titular. Una de las mayores sorpresas es la ausencia de Jan Oblak en la portería. El portero esloveno, habitual en el once inicial, tendrá que ver el partido desde el banquillo, cediendo su lugar a Juan Musso. Aunque muchos esperaban que el Cholo mantuviera su confianza en el arquero estrella, esta decisión de rotar podría estar dirigida a dar descanso al esloveno, o bien a probar el nivel de Musso en este tipo de encuentros cruciales.

El resto del equipo parece estar en línea con lo que se podría esperar. Llorente, Giménez, Lenglet y Reinildo forman la defensa, mientras que el mediocampo lo ocupan Giuliano, De Paul y Barrios, con Lino actuando por la banda. En la delantera, la dupla de Griezmann y Julián Álvarez se perfila como la más potente, con el francés buscando ser el líder del ataque. La ausencia de Koke y Correa, por lesión y sanción respectivamente, dejan una clara muestra de las dificultades de Simeone para disponer de todos sus hombres clave.

El Barça, con la presión de la remontada

Por su parte, el Barcelona llega a esta vuelta con un gran estado de forma. Los blaugranas buscan recuperar el terreno perdido en la ida y conquistar la Copa del Rey para seguir con su ambición de lograr el sextete. A pesar de las bajas importantes, como las de Marc Casadó y Ter Stegen, el equipo de Hansi Flick sigue siendo fuerte y tiene jugadores de calidad que pueden cambiar el rumbo en cualquier momento. Con Lamine Yamal, Lewandowski y Pedri como principales figuras, el Barça intentará superar a los rojiblancos en su propio campo.

Este será, sin duda, un choque de alto voltaje, donde cada decisión táctica, como la alineación de Simeone, podría marcar la diferencia en la lucha por un puesto en la final.