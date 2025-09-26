El Oviedo se encomienda a él para la salvación: partido de crack contra el Barça

A pesar de hacer un partido más que serio, el Oviedo no fue capaz de sacar puntos de una de las noches más complicadas e ilusionantes de cualquier equipo que juega en primera división. Y es que el conjunto carbayón lo tuvo muy cerca, al ponerse por delante con un gol espectacular de Reina. Sin embargo, el talento de los jugadores del Barça se acabó imponiendo y puso un duro 1 a 3 que dejó sin premio a un Oviedo que, a pesar de la derrota, se puede llevar unas sensaciones más que positivas. Y es que, si algunos de sus jugadores mantienen el nivel, la salvación no es un sueño imposible.

En este sentido, más allá de Bailly, que lo hizo más que bien a la hora de frenar los ataques de la delantera blaugrana, el que dejó unas muy buenas sensaciones fue Josip Brekalo. El extremo croata de 27 años llegó como uno de esos fichajes sorpresa que nadie se espera y que prometen dar muy buenos resultados en los equipos. Y la realidad es que si sigue con lo mostrado ante el Barça, puede acabar siendo uno de los héroes de la salvación.

Velocidad y verticalidad al servicio de Paunovic

La propuesta futbolística del Oviedo no engaña a nadie. Son un equipo hecho para pensar en vertical y matar a sus rivales a base de potentes contragolpes liderados por sus jugadores de banda. En este sentido, el perfil que ofrece Brekalo es ideal. El ex de la Fiorentina es un futbolista diferente, con una punta de velocidad que pocos tienen en esta liga y con una facilidad para regatear y poner balones peligrosos, impropia de un equipo recién ascendido.

Todo esto convierte al croata en una pieza más que interesante de cara a lograr la salvación. Si Brekalo convierte en gol una parte importante de todo lo que es capaz de generar, el Oviedo tiene ante sí una oportunidad única. Y es que sí, el croata puede ser el héroe del equipo este año.

Así pues, a pesar de la derrota, el Oviedo se lleva una gran noticia de su partido ante los culés. Y es que Josip Brekalo tiene nivel de sobra para llevar al equipo hasta la salvación en un año que ya se sabía que iba a ser complicado.