La gala del Balón de Oro dejó un momento inesperado gracias a Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal. El joven extremo del Barça terminó en segundo lugar, por detrás de Ousmane Dembélé, y el gesto de su padre no pasó desapercibido. A través de una videollamada con El Chiringuito, Nasraoui mostró su descontento. No habló de “robo” del galardón, pero sí aseguró que hubo un perjuicio para su hijo.

“Es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano”, comentó Mounir. Añadió que su opinión no era simplemente amor de padre: “Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia. No es solo porque sea mi hijo, es un hecho objetivo”, insistió. La entrevista, cargada de sinceridad, también incluyó una frase que generó revuelo: “Aquí ha pasado algo raro… el próximo año es nuestro. El año que viene el Balón de Oro será español”.

El comentario del padre de Lamine no solo reflejó orgullo, sino también su incredulidad ante el resultado. Su sinceridad abrió la puerta a debates sobre la elección del ganador, y dejó a muchos aficionados con la sensación de que el segundo puesto del joven extremo culé no refleja del todo su rendimiento en la temporada.

Juntos en París, pero con tensión

Mounir Nasraoui estuvo junto a Lamine durante toda la gala en París. Publicó una foto con él bajo el mensaje “Somos sangre” y también posó con Joan Laporta, presidente del Barça, y Andrés Iniesta, leyenda azulgrana. La familia de Lamine estaba al completo: su madre Sheila Ebana, su abuela paterna y su primo Mohamed Abde acompañaron al jugador en la cita más importante del fútbol mundial.

A pesar de que muchos apostaban a que Lamine sería el Balón de Oro, el trofeo finalmente fue para Dembélé, mientras el joven culé se llevó nuevamente el Trofeo Kopa al mejor jugador joven. Vitinha completó el podio, por delante de Salah y Raphinha.

El gesto de Nasraoui y sus declaraciones no pasaron desapercibidos y, según fuentes cercanas al Barça, incluso molestaron a Laporta, presente en la gala. La combinación de orgullo familiar y crítica pública generó un momento tenso, pero también mostró la confianza absoluta de Mounir en el talento de su hijo.

Para los aficionados del Barça, la historia de Lamine Yamal no ha hecho más que empezar. Con un padre tan apasionado y un talento tan evidente, el próximo año, según Nasraoui, promete ser distinto.