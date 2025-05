El padre de Lamine Yamal la lía y cabrea a Joan Laporta

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se convirtió en protagonista inesperado tras la renovación millonaria de su hijo con el FC Barcelona. La firma del contrato, que tendrá vigencia hasta 2031, se celebró en las oficinas del club, y Mounir no dudó en expresar su alegría de forma ruidosa y llamativa.

A la salida, empezó a gritar con entusiasmo «¡gracias a todos!» y «¡visca el Barça!», contagiando a los seguidores que estaban presentes. No paró de jalear a la afición con un «¡vamos Barça, vamos Barça!» que pareció una verdadera fiesta personal. Muchos aficionados le respondieron con aplausos y llamadas de ánimo, haciendo que el padre de Lamine se sintiera el centro de atención.

Este comportamiento no es nuevo. Mounir suele mostrarse muy efusivo cada vez que aparece en público, ya sea en eventos o para apoyar a su hijo. Su alegría por la renovación es comprensible, pues el nuevo contrato ronda los 15 millones de euros, un salto gigante para un jugador que antes solo podía firmar año a año por ser menor de edad.

La euforia del padre de Lamine Yamal luego de que su hijo renovara con el Barcelona por un sueldo de 15 millones de euros anuales. https://t.co/WM14LupdRn pic.twitter.com/zWUIeBFq22 — MDZ Online (@mdzol) May 28, 2025

Lamine Yamal, con solo 17 años, se ha convertido en una pieza clave del Barça y la apuesta de futuro del club. Aunque su salario actual está por detrás de estrellas como Lewandowski o De Jong, tiene el camino abierto para escalar posiciones gracias a sus méritos deportivos y posibles premios, incluido el Balón de Oro, por el que es uno de los candidatos más firmes.

La polémica actitud que irrita a Laporta

Lo que ha molestado en la directiva, y especialmente a Joan Laporta, es la actitud de Mounir Nasraoui. El padre, que antes fue seguidor del Real Madrid, ahora apoya al Barça principalmente por motivos económicos, algo que no oculta.

En una reciente declaración, fue contundente: «He seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça». Esta sinceridad brutal y sus muestras de alegría descontroladas no encajan bien con la imagen que el club quiere proyectar.

Mientras el Barcelona busca transmitir profesionalidad y respeto, las apariciones de Mounir llamando tanto la atención y apropiándose del foco generan tensiones. Joan Laporta prefiere que la atención esté en el jugador, no en su padre, cuyo protagonismo excesivo podría resultar perjudicial para la institución.

Así, la renovación de Lamine Yamal es una gran noticia para el Barça, pero la explosiva manera en que su padre la ha celebrado ha acabado por cabrear a la cúpula directiva.