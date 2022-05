El plan secreto de Xavi: Samuel Umtiti y 3 salidas más en el Camp Nou

El capítulo de salidas en la plantilla del Fútbol Club Barcelona promete ser largo este verano. En el conjunto culé Xavi Hernández y Joan Laporta tienen que retocar un buen número de piezas y la rampa de salida está abierta para una gran parte de la plantilla. Y no solo preocupa el asunto de Dembélé, sino que en el Camp Nou deben encargarse de otros jugadores menos importantes pero a los que también quieren buscarles acomodo para descargar de efectivos el plantel de la temporada que viene.

Según informa en las últimas horas el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano, el Barça tiene claro que dejará salir este verano a cuatro jugadores: Samuel Umtiti, Riqui Puig, Martin Braithwaite y Óscar Mingueza. Son cuatro futbolistas que apenas cuentan para Xavi Hernández y que tiene claro que se los quiere quitar de encima para poder hacer hueco a otras incorporaciones que le den un salto de calidad a la plantilla, algo que considera que con ellos no podría hacer.

El caso de Samuel Umtiti es particular. El francés renovó con el Barça el pasado mes de enero y extendió su contrato hasta el año 2026 con la intención de diferir su salario a percibir en más temporadas. Sin embargo, ha tenido una temporada para olvidar en el conjunto culé y apenas ha contado pese a que llegó en 2016 procedente del Olympique de Lyon como una de las grandes estrellas mundiales de la defensa. Laporta quiere darle salida y buscará primero desprenderse de su ficha y después sacar, si es posible, alguna cifra por baja que sea por su traspaso.

Otro que no cuenta lo más mínimo es Martin Braithwaite. Pese a que Dembélé se encuentra más fuera que dentro, Braithwaite no seguirá la próxima temporada vistiendo la camiseta del Barça. Su participación esta temporada es meramente testimonial y en el Camp Nou consideran que no es un jugador de la talla del Barcelona, por lo que saldrá este verano.

Por último, los culés quieren desprenderse de dos jugadores de La Masía a los que consideran prescindibles. Riqui Puig nunca ha tenido un hueco en el equipo más allá de minutos aislados mientras que Mingueza ha ido perdiendo protagonismo y Xavi considera que tiene jugadores con más potencial por delante.