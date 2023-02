El Real Madrid activa de tapado otra guerra de las galaxias: Mbappé y Haaland, consternados

En 2024 el Real Madrid que encontraremos y que podemos encontrar será muy diferente al actual, es más, pocos equipos del más alto nivel cambiarán tanto en apenas temporada y media como lo hará la plantilla blanca. Ese horizonte, ciertamente a la vista, pone fin a los hombres fuertes de las cinco copas y tras ellos ya hay nombres, como sustitutos, de primer nivel asomando, desde Jude Bellingham hasta Erling Haaland e incluso Kylian Mbappé. Y más allá de lo visible hay un galáctico invisible que, les aseguramos, se mete de lleno en la carrera por firmar de merengue.

Lo del inglés del Borussia Dortmund se hará este verano o no se hará y en nada se relaciona con esta otra operación que se plantea poner en marcha desde la casa blanca con respecto a las estrellas más pujantes y brillantes del firmamento del balompié, pero de esas categorizadas como goleadores. Lógicamente por ser quien es el equipo blanco y por la exclusividad de los nombres que suele manejar, es decir, los más fuertes del mercado, cada mirada en esa demarcación se concentra en el delantero del Manchester City y en el del Paris Saint-Germain. No es para menos, hay razones para ser optimista con ambos, pero no es en ellos donde se concentra esta acción sibilina blanca.

Porque sí, Haaland puede, si quiere, activar su salida mediante el pago de su cláusula -que va cada temporada a la baja en el Etihad- por parte de un tercero. Pero también es cierto que bien puede no hacerlo. Con el 10 de les bleus pasa tres cuartas partes de lo mismo, se puede poner a tiro, si el jugador lo quiere, en 2024, aunque también puede ser que no lo desee. En cualquier caso, ambas son acciones arriesgadas en Chamartín, de esas que ya no quiere dejar translucir para representar falsas ilusiones por ser remotas e incontroladas. Otra cosa es la que se apunta en el United: Marcus Rashford.

El jugador estrella de este 2023, donde supera las marcas anotadoras de los otros dos cracks, ha explotado por fin entre los diablos rojos y el United, certero, activó la extensión de su contrato, acción que estaba en manos de la entidad del ‘Teatro de los sueños’. Pero ahí acaba el lazo de los red devils sobre su 10; en junio de 2024 Rashford será libre si lo desea, no tendrá equipo y desde enero de ese año podrá concertar su nuevo contrato con los de Old Trafford o con otro equipo. Sabemos que el PSG lo quiere, pero ahora también que el Real Madrid se interesa, y otra cosa más: entre ambos, él prefiere el Bernabéu.