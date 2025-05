El Real Madrid alucina con la bomba de última hora sobre el fichaje de Huijsen

El Real Madrid está dando pasos agigantados para cerrar la contratación de Dean Huijsen. El joven central, que actualmente juega en el AFC Bournemouth, está cada vez más cerca de convertirse en nuevo refuerzo del conjunto blanco. Ambas partes ya han comenzado las negociaciones y las conversaciones están muy avanzadas. Huijsen, internacional español con raíces neerlandesas, tiene claro su destino: quiere vestir la camiseta del Real Madrid. Ante esta determinación, el club madrileño ha intensificado los contactos con el Bournemouth para finalizar lo antes posible su fichaje.

El Real Madrid está dispuesto a dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes con este movimiento. Sin embargo, todavía falta concretar la parte más difícil: el acuerdo con el Bournemouth. Actualmente, el precio por el central está tasado en 58 millones de euros, una cifra que el club inglés no está dispuesto a rebajar. A pesar de los intentos del Real Madrid por presionar al equipo de la Premier League, las negociaciones se mantienen complicadas. No obstante, el club blanco cuenta con la ventaja de que el jugador ya ha tomado su decisión y su deseo es aterrizar en Madrid, lo que podría facilitar la rebaja en el precio.

🚨⚪️ EXCL: Real Madrid have sent formal contract proposal to Dean Huijsen and his camp today, talks ongoing to sign Spanish CB.



Negotiations continue while Chelsea, Arsenal and Liverpool remain ready to enter the race in case of complications.



Real remain player’s priority. pic.twitter.com/mp9U8uhFMd