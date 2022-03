El Real Madrid ficha otro diamante en bruto

El Real Madrid continúa con las apuestas de futuro. El último en incorporarse a la Fábrica Blanca ha sido Enrique Herrero, jugador del Eintracht de Franfurkt.

Su traspaso no ha sido fácil, ya que el Eintracht no estaba dispuesto a renunciar al talento del joven. Según 'Marca', hasta la FIFA tuvo que intervenir para dar el visto bueno al acuerdo, una acción que habría posibilitado su llegada al juvenil del conjunto blanco, aunque el futbolista no podrá jugar con el Real Madrid esta temporada.

A pesar de este incoveniente, el Madrid no ha renunciado a la operación y ha optado porque se incorpore cuanto antes a los entrenamientos de los juveniles para adaptarse al ritmo del equipo.

Su pasado en el Villareal

En cuanto a su trayectoria, en sus inicios militó en la cantera del Villarreal, una etapa, que junto a su crecimiento logrado en el plantel alemán lo han llevado a estar valorado en 300 mil euros a sus 17 años de edad. Además, es titular indiscutible con la selección española sub-17 y ha logrado adaptarse al conjunto alemán, equipo al que llegó el pasado verano.

Ya en 'LaLiga Promises', y con tan solo 12 años, se alzó con el título de máximo goleador y mejor jugador del campeonato. Asimismo, en su paso por la cantera del Villarreal logró sumar más de 100 tantos en las categorías inferiores y ser convocado con el equipo nacional Sub-15 y Sub-17.

Su marcha al combinado alemán no fue un caso aislado, en la pasada temporada, el fútbol español sufrió una fuga de talentos. En concreto, Fabio Blanco, que acaba de ficharlo el Barça, y Nacho Ferri, que todavía continúa en en el Eintracht de Frankfurt, también hicieron las maletas para buscarse un futuro en el fútbol alemán.

A la caza de jóvenes promesas

El FC Barcelona era otro de los interesados en hacerse con el murciano. Si bien, el conjunto catalán habría optado por la incorporción de Pablo Torre, otra de las alternativas que barajaban en Valdebebas, y que ha terminado vinculado al Barcelona como se pudo conocer en la tarde de ayer.