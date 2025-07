El Real Madrid pone 120 millones sobre la mesa para fichar al enemigo de Vinícius

El Real Madrid sigue con ganas de grandes fichajes. Tras los movimientos recientes, el club blanco ha incorporado talento que apunta a marcar una nueva era en el Santiago Bernabéu. Jugadores como Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y el joven Franco Mastantuono ya forman parte de la plantilla. Sin embargo, el Madrid no se conforma. Su objetivo ahora es aún más ambicioso.

La prioridad número uno es Rodri, el centrocampista español que milita en el Manchester City y acaba de ganar el Balón de Oro. Según el diario británico ‘The Sun’, el Real Madrid estaría dispuesto a presentar una oferta que ronda los 120 millones de euros, incluyendo variables, para fichar a esta estrella. La intención es clara: reforzar el medio campo con un jugador de primer nivel mundial y seguir sumando galácticos a la plantilla.

Real Madrid are preparing a £100m bid for Ballon D'Or winner Rodri, according to The Sun 👀 pic.twitter.com/oZsFOuMXkm — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2025

La tensión que puede generar la llegada de Rodri

Este fichaje, sin embargo, no será sencillo. El Manchester City no está dispuesto a dejar ir a Rodri tan fácilmente, y se espera que ponga resistencia a cualquier oferta que reciba. Además, la llegada del actual Balón de Oro puede generar un ambiente complicado dentro del vestuario madridista. Vinícius Jr., la gran estrella del Real Madrid en los últimos años, no vería con buenos ojos que su “enemigo” dentro del fútbol español y quien le arrebató el Balón de Oro, se una a su equipo. Esta situación podría crear una tensión interna que el club tendrá que manejar con cuidado para evitar problemas en el rendimiento y la convivencia.

El Real Madrid tiene claro que quiere a Rodri. Saben que es una pieza clave para seguir dominando en España y Europa. Pero también deberán negociar con inteligencia y paciencia para convencer al Manchester City y al propio jugador. En los próximos días veremos si esta oferta millonaria logra destrabar una operación que puede cambiar el futuro del club y de su estrella Vinícius.

El fichaje de Rodri no solo supondría un golpe maestro en la plantilla del Real Madrid, sino que también abriría un nuevo capítulo lleno de retos, tanto deportivos como personales, que el club deberá manejar con cuidado para mantener la armonía y el éxito dentro del vestuario.