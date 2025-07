El Real Madrid pone una condición imposible para que Rodrygo fiche por el PSG

El futuro de Rodrygo Goes sigue siendo una de las grandes incógnitas del mercado de verano. El delantero brasileño, que atraviesa un momento complicado en el Real Madrid, está en la mira del PSG. Sin embargo, el club blanco ha puesto una condición que, a simple vista, parece casi imposible de cumplir.

El Real Madrid no está dispuesto a dejar salir a Rodrygo sin una gran contraprestación. Desde el Santiago Bernabéu tienen claro que solo negociarán si el PSG acepta incluir a Vitinha en la operación, según apunta Defensa Central. Este centrocampista portugués ha brillado en París esta temporada y es uno de los jugadores que más gusta a la dirección deportiva madridista.

Para el Real Madrid, Vitinha encajaría perfectamente en el proyecto que Xabi Alonso está preparando para el equipo. La idea es clara: el brasileño solo saldría si Vitinha llega como refuerzo. Dicha exigencia complica mucho la operación, ya que el PSG ve a Vitinha como una pieza clave y no está fácil que acepte desprenderse de él.

🚨 Xabi Alonso believes Real Madrid will suffer if they fail to replace Luka Modrić or Toni Kroos and PSG midfielder Vitinha is a top target.



