El Real Madrid y Vinícius vuelven a plantar al Balón de Oro: este es el motivo

Por segundo año consecutivo, el Real Madrid no estará en la gala del Balón de Oro que se celebra hoy en París. El club blanco decidió comunicar su ausencia pese a los intentos de la organización por acercar posturas. La delegación francesa no logró convencer al equipo, y la decisión quedó firme.

La polémica no es nueva. En 2024, el club ya plantó la ceremonia tras la controversia por la victoria de Rodri Hernández frente a Vinícius Jr., favorito según muchos expertos y aficionados. Aquel año, Vinícius había firmado otra temporada brillante con el Madrid: campeón de Liga y de Champions y Rodri con actuaciones sobresalientes que le llevaron a recibir el galardón. Sin embargo, las filtraciones y la elección final dieron un giro inesperado que dejó un sabor amargo en el club y en su afición.

Ahora, la historia se repite. El Real Madrid opta por mantenerse al margen, aunque permite que los jugadores asistan individualmente. Aun así, figuras como Kylian Mbappé han descartado participar, y Vinícius parece seguir la misma línea de prudencia. La ausencia del club vuelve a poner en evidencia las tensiones entre las instituciones y plantea preguntas sobre la relevancia y credibilidad del premio en la actualidad.

Razones detrás del boicot

Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial detallando sus motivos, varias fuentes apuntan a problemas estructurales y conflictos de interés. La implicación de la UEFA en la organización del Balón de Oro genera fricciones, recordando el pulso histórico entre Florentino Pérez y la federación por la Superliga.

A esto se suman las polémicas habituales: filtraciones, votaciones opacas, favoritismos y criterios cuestionables. Cada año, se conoce quién ganará antes de la ceremonia, algo que socava la sorpresa y la transparencia del galardón. Incluso algunos periodistas han reconocido errores en sus votos, alimentando la desconfianza hacia el sistema actual.

Las razones que argumenta el Real Madrid no han sido oficialmente detalladas, pero según varios medios, se trataría de fallos estructurales y un posible conflicto de intereses en la organización del premio. La ausencia del club ha sido interpretada por algunos como un cambio simbólico, mostrando que la gala del Balón de Oro ya no genera la misma expectación sin ciertos protagonistas. Mientras tanto, otros equipos, como el Barcelona, sí mantienen representación en la ceremonia, lo que refuerza la diversidad de posturas dentro del fútbol europeo.

Mientras Vinícius y otros jugadores madridistas observan desde fuera, el debate sobre la legitimidad del Balón de Oro continúa. No es solo una disputa entre instituciones; es un cuestionamiento al prestigio y la transparencia del premio más codiciado del fútbol mundial.