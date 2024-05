El regateador top en Madrid como Brahim y Samuel Lino, descartado como Casemiro para la 24/25

El mercado de fichajes del próximo verano está lleno de expectativas y rumores, y uno de los nombres que ha estado en boca de todos es el talento inglés Mason Greenwood.

Actualmente cedido en el Getafe, Greenwood ha brillado con luces propias en LaLiga, capturando la atención de varios clubes europeos. Sin embargo, parece que la Juventus ha tomado la delantera en la carrera por asegurar sus servicios, especialmente después de que se revelara que el jugador no entra en los planes a largo plazo del Manchester United.

Desde su llegada al Getafe en calidad de préstamo al comienzo de la temporada, Greenwood ha demostrado un nivel de madurez y calidad técnica que ha dejado boquiabiertos a los observadores de fútbol en todo el mundo y puede presumir de ser uno de los mejores regateadores del campeonato liguero junto a Brahim Díaz y Samuel Lino, otros dos hombres que están maravillando en eequipos madrileños. A pesar de su corta edad, el atacante de 22 años ha sido una pieza clave en el equipo español, contribuyendo con goles y asistencias de manera consistente.

Sin embargo, mientras Greenwood brilla en el Getafe, en su país natal las cosas no son tan prometedoras. Fuentes cercanas al United han revelado que el jugador no está en los planes a largo plazo del club. Aunque ha tenido momentos destacados en Mánchester, su mala relación con Erik ten Hag ha dilapidado su futuro en Old Trafford, por lo que tiene muchas papeletas para ser una de las ventas veraniegas de los red devils, tal y como sucederá con Casemiro.

Ante esta situación, varios clubes europeos han comenzado a mostrar interés en fichar a Greenwood en el próximo mercado de verano. Sin embargo, parece que la Juventus está liderando la carrera por hacerse con sus servicios. El club italiano, conocido por su capacidad para desarrollar talento joven y proporcionarles una plataforma para brillar, ve en el británico el potencial para convertirse en una pieza fundamental en su proyecto a largo plazo.

A pesar de la competencia de otros clubes interesados, la Juventus parece estar en la mejor posición para cerrar el trato. Se espera que en las próximas semanas se inicien conversaciones formales entre los dos clubes para negociar el traspaso de Greenwood.

Para Greenwood, un movimiento a la Juventus representaría una nueva oportunidad para continuar con su desarrollo como futbolista y competir al más alto nivel en una de las ligas más prestigiosas de Europa.