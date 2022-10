El regreso de Messi al Barça está muy cerca, pero depende de Xavi

Después de poco más de un año desde que sus caminos se separaran, Leo Messi y el FC Barcelona se podrían volver a reunir en 2023. El astro argentino termina contrato en junio con su actual club, el Paris Saint-Germain, y en el horizonte siempre ha estado la opción de regresar al Barça. Una opción que, según recoge el Daily Mail, está muy cerca de producirse, a pesar de que todavía quedan varios meses para que el argentino termine su contrato con el PSG.

Sea como sea, lo cierto es que el propio presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, se ha cansado de repetir que su deseo es que Leo Messi pueda regresar algún día al FC Barcelona como futbolista. A sus 35 años, parece que el último tren que tiene el argentino para despedirse del club de su vida sería en 2023. Sin embargo, y a pesar de que el propio Messi quiere volver al Barça, su incorporación dependerá única y exclusivamente del entrenador culé, Xavi Hernández, según informa Ara.

En lo financiero, el club ya está saneado después de activar las famosas palancas económicas del pasado verano. En este sentido, el propio Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona, avaló la viabilidad del regreso de Messi durante un acto del club: “Aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto, nosotros sabemos hacer milagros. Si la dirección deportiva lo considera oportuna, nos pondremos a trabajar para cumplir el objetivo”, afirmó.

Ahora bien, como decíamos, la última palabra la tendrá Xavi. El club considera que la incorporación del astro argentino sería con un contrato a corto plazo, de no más de dos años de duración, por lo que le dejarán la decisión al técnico español que, cabe recordar, está reconstruyendo el equipo pensando en el futuro. A pesar de que el egarense todavía no ha tomado una decisión al respecto, según la información de Ara, lo cierto es que Xavi no lo ha descartado, o al menos no lo ha hecho en público, ya que cuando fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido ante el Inter de Milán, el español no quiso cerrarle la puerta a Messi.

En cualquier caso, y a pesar de que el Daily Mail recoge que Messi quiere volver al FC Barcelona en verano de 2023 y su regreso está muy cerca, por unos motivos u otros el fichaje se podría frenar si Xavi no lo considerara oportuno.

En dicho escenario, resulta ilógico pensar que un futbolista del calibre de Leo Messi no recibiera más ofertas. Hasta el momento PSG e Inter de Miami se postularían como sus otras dos alternativas.