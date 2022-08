El último fracaso de La Masía: de ‘nuevo Iniesta’ al exilio con Bale

El mercado de fichajes en el Barcelona sigue desembocando en las salidas de algunos jugadores que no cuentan para Xavi de cara a su nuevo proyecto. Es el caso de Riqui Puig, cuyo cartel de joven talento de La Masía se ha visto totalmente venido abajo tras varias temporadas a la sombra en el banquillo azulgrana. Lo cierto es que el jugador no ha cumplido con las expectativas que desde la ciudad condal se ponían en su futuro, donde algunos le llegaron a comparar con grandes superclase como Iniesta. En los momentos que le ha tocado jugar no ha brillado con luz propia y un club como el Barcelona, que pasa por momentos de extrema necesidad, ha decidido no esperar más a la irrupción del canterano.



Los Ángeles Galaxy será el destino de Riqui Puig, ciudad donde se verá las caras con Gareth Bale, que juega para el otro equipo de la ciudad, Los Ángeles FC. A sus 22 años, a muchos sorprende su elección de una liga que no es considerada de élite, ya que entre otras ofertas, se especuló mucho con la posibilidad de que el joven futbolista acabara en Oporto. Sin embargo, los caminos del fútbol se han abierto para el de Matadepera quizá más lejos de los que todos esperaban, tal vez su acomodo estos años como suplente en el Camp Nou haya tenido mucho que ver en el bajón que empieza a experimentar la carrera de este talentoso jugador.



Un hombre habilidoso y con gusto por jugar la pelota que casa mucho con la idiosincrasia barcelonista, pero quizá algo carente del hambre que han demostrado otros como por ejemplo Gavi. A su vez, también se trata de alguna manera una víctima del proceso económico que se vive en Barcelona, aunque no estaba muy claro que Xavi hubiera dispuesto de Riqui Puig de estar las cosas en orden por Can Barça.



Otro fracaso más de La Masía tras la salida de Mingueza al Celta de Vigo. Una academia que anteriormente nutría en su mayoría al equipo culé y que ahora ve como sus pupilos se ven obligados a salir para encontrar el camino del éxito.