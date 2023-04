Era la esperanza de Guardiola y Florentino se lo llevó: primer crack fichado para el Madrid 23/24

El Real Madrid tiene una joya en Milán, Brahim Díaz está brillando con luz propia en el equipo rossoneri y es uno de los grandes responsables de la recuperación del mejor AC Milán, que la pasada temporada volvió a coronarse como campeón de la Serie A y está en los cuartos de Champions League. En este sentido, el gran rendimiento del español no ha pasado desapercibido en Madrid y ya tienen decidido que va a formar parte de la plantilla para la temporada 23/24.

El joven canterano del Manchester City está viviendo unos años de consagración en la élite del fútbol, tan es así que sorprendería no verlo convocado con la absoluta de Luís de la Fuente. Este año con el Milán, ha sido capaz de sumar 6 goles y 3 asistencias en los 1.850 minutos que ha disputado. A sus 23 años, Brahim no es un titular indiscutible con su actual equipo. Sin embargo, su técnico, Stefano Pioli se ha apresurado en asegurar que lo considera una figura esencial para entender el éxito del equipo en las últimas temporadas.

Ante tal situación, el Real Madrid quiere asegurarse el primer fichaje de la temporada con una gran promesa del fútbol español. El Milán, por su parte no quiere perder a una figura que apunta a ser clave en el futuro del equipo. Si embargo, los italianos no tienen opción de compra sobre el jugador y deberán sentarse a negociar con Florentino Pérez para incorporar a Brahim.

El perfil de Brahim no está claro que acabe de encajar en el conjunto blanco, el español responde a un número 10, posición que no existe en este Real Madrid, de manera que se podría encontrar en una situación muy parecida a la de Odegaard, un jugador con un talento indiscutible que no fue capaz de sacar a relucir su calidad por culpa de no poder jugar en su posición favorita.

Así pues, Florentino Pérez haría bien de valorar si es una buena idea incorporar de forma definitiva a Brahim Díaz en el equipo blanco o, por el contrario, lo mejor es vender al jugador para que siga siendo feliz en Milán y de paso sacar algo de rédito económico.