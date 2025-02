Error imperdonable en el Betis, Pellegrini no se lo cree y la afición estalla

El Real Betis atraviesa una crisis defensiva que ha sacudido a la afición y generado preocupación entre los jugadores y cuerpo técnico. Uno de los principales puntos de conflicto ha sido la venta de Rui Silva en el mercado de invierno, una decisión que, con el paso de los partidos, ha demostrado ser un grave error. Desde su marcha al Sporting de Portugal, el equipo ha encajado 14 goles en cinco partidos, una cifra alarmante que resalta la debilidad defensiva de los verdiblancos. Este desajuste ha dejado en evidencia la falta de soluciones en la portería y una estructura defensiva que no acaba de dar la talla.

La portería, el gran talón de Aquiles

La salida de Rui Silva dejó un vacío difícil de llenar. Fran Vieites fue el primero en ocupar la portería, pero sus actuaciones no fueron lo esperado. En la derrota contra el Valladolid (1-0) y la eliminación copera frente al Barcelona (5-1), su desempeño fue ampliamente criticado. Posteriormente, Adrián asumió el rol de titular, pero los resultados no mejoraron. Aunque mantuvo el arco imbatido ante el Mallorca, no pudo evitar los goles encajados ante el Athletic (2-0) y el Celta (3-3). Esta inestabilidad en la portería refleja un problema más profundo en el equipo, que sufre no solo por los errores individuales, sino también por una defensa que no está bien protegida.

El Betis ha tomado la decisión de fichar a Álvaro Valles para la próxima temporada, pero lo más sorprendente ha sido la decisión de no adelantar su llegada en enero, lo que ha generado más malestar. En lugar de reforzar la portería en un momento crítico, la dirección deportiva optó por fichar al delantero Cucho Hernández, quien, según admitió el propio Manuel Pellegrini, aún no está en condiciones de aportar al equipo. Este movimiento no ha sentado bien en la afición, que considera que se ha dado prioridad a la ofensiva cuando lo urgente era fortalecer la defensa.

Pellegrini, entre la incredulidad y la presión

Manuel Pellegrini, quien al inicio de la temporada confiaba en un equipo más sólido, ahora se enfrenta a la presión de corregir esta situación desesperante. La falta de soluciones defensivas se ha convertido en un obstáculo insalvable en varios partidos clave, y el técnico chileno parece no encontrar la fórmula para resolver el problema. La afición, que ya no puede ocultar su frustración, ha comenzado a expresar su malestar en las gradas, mientras Pellegrini sigue sin poder creer lo que está sucediendo. La temporada del Betis depende ahora de una reacción rápida, pero el tiempo y los recursos se acaban.