Esta marcha sí que no la esperaban Florentino y Ancelotti: Hazard, Benzema y adiós a otro galáctico

Tras finiquitar la permanencia de su equipo y el descenso en el José Zorrilla del Real Valladolid que dirige Ronaldo Nazário, José Bordalás puede tomar otra vía y salir de Getafe, lo que, para sorpresa de Florentino Pérez y Carlo Ancelotti tiene una incidencia radical en su proyecto de cara a la 23/24, toda vez que el elegido por los azulones para ponerse al frente del otro equipo madrileño es precisamente el entrenador del filial blanco; el que fuera capitán del Real Madrid de los galácticos.

Sonó para sustituir a Carletto pero el italiano continuará

Y es que Raúl González Blanco está en primera línea de las opciones que maneja el Getafe para la próxima temporada, lo que sacaría al mito merengue del Real Madrid para ponerse al frente de otro equipo de Primera División, es decir, un salto al alcance y que en el club blanco se le resiste. El legendario goleador y ahora entrenador del Real Madrid Castilla ha sonado para sustituir a Carlo Ancelotti si este era cesado, sin embargo, esa decisión no se va a dar, lo que le hace pensar en la oportunidad que se le presenta.

Es verdad que en los momentos críticos de Carletto durante esta campaña, Raúl no parecía la primera opción del club de Chamartín, lo que hace pensar al mítico 7 que esa oportunidad para él está cerrada en un corto espacio de tiempo. Por otro lado, ponerse al mando de todo un equipo de la élite del fútbol español es un salto de calidad en su carrera como entrenador que no puede desaprovechar. Es más, según el diario Marca esta opción podría ser oficial, siempre y cuando Bordalás no sea ratificado en el Alfonso Pérez.

Recordemos que Raúl se encuentra con su equipo en plena fase de ascenso a Segunda División, posibilidad que se le ha puesto muy cuesta arriba tras caer ante el Barça B en Barcelona 4-2, eliminatoria cuya vuelta tendrá lugar en Madrid este domingo (20, hora española). Cabe apuntar al respecto que Ángel Torres, presidente del Getafe, es quien ha tomado esta iniciativa que puede quitar a Florentino a uno de sus candidatos al futuro banquillo del primer equipo y a Carlo Ancelotti al míster del filial. El que fuera capitán de los galácticos puede ser la próxima salida estrella e inesperada del Bernabéu tras Hazard y Benzema.