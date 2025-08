Estalla la tensión en el Barça, Hansi Flick se enfada con Laporta por este fichaje que nunca llegó

El Barcelona vive un momento de aparente calma, pero las aguas no están tan tranquilas como parecen. Tras el cierre de temporada, Hansi Flick arrancó su proyecto con optimismo. Sin embargo, poco a poco, su relación con la directiva comienza a tensarse.

El técnico alemán ha empezado a mostrar su incomodidad. Cree que el club necesita refuerzos urgentes, sobre todo en los laterales. La banda derecha, en particular, preocupa al entrenador. Con Koundé y Balde como únicos referentes, Flick considera que no hay suficiente profundidad.

Desde su llegada, pidió un defensor que pudiera jugar en ambos costados. Un jugador versátil, capaz de rotar y dar descanso. Lo considera clave, especialmente con un calendario exigente que no perdona errores ni lesiones, pero su petición no ha sido escuchada. La directiva, liderada por Joan Laporta, no ha respondido con acciones. Tampoco con alternativas. La excusa es clara: no hay dinero.

Laporta frena, Flick se impacienta

Laporta ha sido directo. No hay margen económico para afrontar ese fichaje. La situación financiera del club sigue siendo frágil. Cada movimiento debe medirse al milímetro. La prioridad, según el presidente, es la sostenibilidad, pero Flick no lo ve así. Desde su punto de vista, hay fichajes que son estratégicos, no caprichos. Y el refuerzo en los laterales es uno de ellos. La falta de alternativas en defensa podría pasar factura cuando empiece la temporada.

Aunque el alemán mantiene una actitud profesional, su entorno deja entrever una creciente frustración. Siente que su planificación no va de la mano con la del club y eso empieza a erosionar la confianza. El Barça, por ahora, sigue buscando salidas que generen ingresos. Solo así podrían abrirse las puertas a nuevas incorporaciones. Pero el tiempo corre y Flick quiere soluciones, no excusas.