Esto pide Xavi Hernández para ser el nuevo entrenador del Barça

Xavi Hernández es el favorito de muchos para tomar el mando del Barça, entre ellos, de Joan Laporta. Hace unas semanas ya se reunieron para hablar acerca de su posible desembarco, y, ahora, ha sido visto de nuevo en la ciudad condal, pues está de vacaciones. O eso es lo que ha dicho a la prensa, aunque, como ha podido conocer Don Balón, está prevista otra reunión con el presidente. Porque lo que está claro es que Ronald Koeman no seguirá.

Por más que haya renovado hace poco su compromiso con el Al-Sadd catarí, tiene una cláusula especial que le permite marcharse en caso de que llegue una propuesta culé. Muchos creen que está llamado a ser el nuevo Pep Guardiola, y que su llegada sería un tremendo soplo de aire fresco. El primero que aprueba su contratación es Leo Messi, que tiene una gran relación con el de Terrassa, y que confía en sus capacidades. No le importa su nula experiencia en Europa como entrenador.

Pero, como es de esperar, el que fuera campeón del Mundial de Sudáfrica en 2010, y de las Eurocopas de 2008 y 2012, no lo pondrá nada sencillo. Dice ser muy feliz con su vida en Catar, y no tiene intención alguna en marcharse, a menos que le convenzan. Para ello, ha pasado una serie de exigencias, que, en caso de no cumplirse, harían que su desembarco en el Camp Nou se pospusiera durante unos años más. Y lo primero que pide es tener un poder completo en la planificación de la plantilla.

Quiere ser él quien decida las llegadas y las salidas, y no la directiva. Obviamente, quiere que haya buena relación, y que todo sea consensuado, pero que no le traigan futbolistas que no ha pedido, o que cierran marchas sin su consentimiento. Todo sería mucho más fácil si finalmente llega Jordi Cruyff para ser el secretario técnico, con el que tiene una gran amistad. Otra condición que pone a Laporta es la de tener un salario más elevado del que percibe ahora.

Y, por último, también quiere traer de vuelta a Carles Puyol, uno de sus mejores amigos.