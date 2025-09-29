Fede Valverde se siente frustrado, no está bien en el Real Madrid

Fede Valverde vive un momento extraño en el Real Madrid. El uruguayo, que lleva el brazalete de capitán y es uno de los líderes del vestuario, atraviesa una etapa complicada. Siempre ha sido una pieza intocable, un jugador clave en el esquema de Xabi Alonso, pero sus propias palabras reflejan que no está en su mejor versión.

La afición lo ve como un ejemplo de entrega, de sacrificio y de constancia. Sin embargo, hasta los futbolistas más regulares tienen bajones, y Valverde no es la excepción. Fabrizio Romano publicó en redes sociales sus declaraciones más sinceras. Unas palabras que dejan claro que el centrocampista está en plena lucha interna: “Estoy frustrado. Soy consciente de cómo estoy jugando. Un jugador sabe cuando no está haciendo las cosas bien en el campo”.

No es fácil escuchar eso de un jugador que se ha ganado la confianza de todos, dentro y fuera del club. Valverde reconoce que empezó bien el nuevo proyecto, pero que ahora le está costando sentirse cómodo en el césped.

🚨 Fede Valverde: “I'm frustrated. I'm aware of how I'm playing. A player knows when he's not doing things right on the pitch”.



“I started well in this new project but now it's been harder for me to feel comfortable. I'll continue to give my all as captain, on and off it”. pic.twitter.com/atl63WiJkh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2025

La importancia de su rol en el futuro inmediato

Más allá de su bajón, nadie en el Real Madrid duda de su importancia. Es un jugador que representa valores de trabajo, compromiso y ambición. Por eso, incluso en un momento de autocrítica, promete dar el máximo: “Seguiré dando lo mejor de mí como capitán, dentro y fuera del campo”.

Esa frase es una declaración de intenciones. Significa que, aunque no esté en su nivel más alto, no piensa esconderse. Sabe que el equipo lo necesita y que su liderazgo es vital en un vestuario lleno de talento joven.

El reto ahora para Valverde es recuperar confianza. El calendario es exigente y cada partido es una oportunidad para reencontrarse consigo mismo. Xabi Alonso lo considera fundamental, y el uruguayo quiere responder a esa confianza. Los capitanes no solo brillan cuando las cosas salen bien. También cuando muestran humanidad en momentos difíciles. Valverde lo está haciendo. Reconoce su frustración, pero también deja claro que seguirá luchando. Esa actitud es la que mantiene viva su figura como referente.

El Real Madrid lo necesita en su mejor versión. Y él mismo sabe que tarde o temprano volverá a mostrarla. Porque si algo define a Fede Valverde es que nunca baja los brazos.