Ferland Mendy, desolado con el notición que esperaba Florentino Pérez: crack para el Madrid 24/25

En el Real Madrid hace tiempo que buscan un lateral zurdo capaz de hacer olvidar a Marcelo. Y es que, pese a que Ferland Mendy no ha sido un completo fracaso, en Chamartín saben que un lateral debe ser mucho más que una roca en defensa. En este sentido, la llegada de un carrilero del nivel de Alphonso Davies es la respuesta perfecta a dicha necesidad por parte de los blancos, siendo además, un fichaje tan o más necesario que el de Kylian Mbappé.

De hecho, el traspaso podría llegar en el próximo mercado de verano en caso de no renovar su contrato con el Bayern de Múnich, el cual comienza a tener la mosca detrás de la oreja con la renovación de su futbolista.

En el Allianz no se volverán locos por Davies

Es cierto que Alphonso Davies es uno de los mejores, si no el mejor, lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, el nivel del canadiense no es tan regular como el que tendría una superestrella o un jugador que considerarían legendario en el Bayern. Ante esta situación, desde la directiva bávara tienen claro que no pagarán un precio fuera de mercado a Davies.

Es por este motivo que, según la información de Bild, en el Bayern no se plantean la posibilidad de alcanzar las desmedidas demandas salariales del canadiense, que, para renovar, estaría pidiendo doblar su sueldo actual. Es decir, que según el citado medio, quiere pasar de cobrar unos 6 o 7 millones de euros, a más de 13 millones. Una subida que no es asumible en un club como el Bayern, donde por talentoso que sea el jugador, no firman nada fuera de mercado.

La realidad es que, si Davies no baja sus pretensiones, la renovación parece algo imposible en estos momentos, hecho que obligaría al Bayern a aceptar la venta del lateral en este próximo mercado de verano, cuando le reste un año de contrato. De este modo, Florentino Pérez ya sabe que tendrá a tiro el fichaje de uno de los carrileros zurdos más interesantes de la actualidad. Un fichaje, eso sí, que no saldrá nada barato, pues todo hace indicar que Alphonso Davies busca un contrato especialmente generoso, algo que habrá que ver si consigue en Chamartín.