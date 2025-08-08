Fermín López y Gavi se vuelven a pelear fuera del Barça

Fermín López y Gavi son dos jugadores especiales para el Barça. Ambos nacidos en Andalucía y formados en La Masia, han compartido años de amistad dentro y fuera del campo. Sus familias también mantenían buena relación, lo que hacía pensar que su vínculo era fuerte e irrompible.

Sin embargo, esta relación ha vivido turbulencias. No es la primera vez que surgen rumores de mal rollo entre ellos. Y ahora parece que la tensión ha vuelto a aparecer. La chispa saltó cuando Fermín publicó un mensaje en redes, cargado de reproches, en blanco y negro, con un tono muy profundo y dolido. Palabras que hablaban de traición y falsedad.

El mensaje no tardó en desaparecer, pero ya había generado una gran ola de especulaciones. ¿A quién iba dirigido? Algunos señalaron a Ter Stegen por temas de capitanía. Pero el periodista Gerard Romero descartó ese enfoque y apuntó a algo más personal. Lo que quedó claro es que hay un problema serio, pero sin confirmar oficialmente quién está detrás de la pelea.

La teoría que incendió las redes

En las horas siguientes, la red empezó a especular con la posible mala relación entre Fermín y Gavi. Todo apunta a que el desencuentro podría estar relacionado con sus parejas. Berta Gallardo, novia de Fermín, y Ana Pelayo, pareja de Gavi, son señaladas por los fans y los medios como posibles causas del distanciamiento.

Las dos son andaluzas, como sus novios, pero no parecen tener buena relación. No se siguen en redes ni han coincidido públicamente en eventos del Barça, lo que alimenta los rumores. Además, este verano ya hubo un enfrentamiento público entre Fermín y Berta, que no pasó desapercibido.

Por si fuera poco, Fermín fue el único del vestuario que no felicitó públicamente a Gavi por su cumpleaños, un detalle que algunos interpretan como una muestra de enfado. Aunque no hay confirmación oficial, la sensación en el entorno blaugrana es que esta pelea es real y puede tener consecuencias en la convivencia del vestuario.

Por ahora, tanto Fermín como Gavi mantienen silencio y el club no se ha pronunciado. Pero en las redes, la historia sigue dando que hablar y dejando en evidencia que, fuera del campo, las tensiones entre estos dos jóvenes cracks podrían estar al borde de una ruptura definitiva.